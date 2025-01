Scurt ghid de evitat pericole în 2025

Am vrea să susţinem cu tărie că 2025 va fi tot numai lapte şi miere, câini cu covrigi cu susan în coadă, însă…anul electoral, fie el prelungit, a cam trecut. După datină, la noi vine factura de plată pentru largheţea mâinilor guvernamentale. După alegeri, constant. Ca să fim pregătiţi, avizaţi, ar trebui să respectăm câţiva paşi. Nu suntem analişti de niciun fel, urmărim doar păreri avizate în diferite branşe, drept pentru care cristalizăm şi compilăm pentru Dvs câteva linii de urmat. Ca să ieşim cu bine din an.

Va urma presupusa liberalizare a preţurilor la energie. Căscaţi ochii şi refaceţi contractul cu cele mai rentabile oferte CREDIBILE! Să nu uităm situaţiile anterioare cu firme cu preţ mic ce apoi au crescut flagrant şi unilateral preţul, de a fost nevoie de intervenţia Statului. Dacă aveţi şansa să deveniţi independent energetic, faceţi-o fără urmă de îndoială.

Analiştii economici încearcă să ne sugereze cât de fin pot: NU LUAŢI credite anul acesta! Guvernatorul etern a avertizat că deja creşte rata neplăţilor la credite. Înainte să înceapă necazul. Dacă puteţi fără, încercaţi.

Ne-ar plăcea să sperăm că vom avea un an fără pandemii şi ameninţări cu boli exotice, însă anul trecut am trecut de două ori pe lângă declararea de urgenţă medicală, în Europa. În plus, ne îngrijorează acel sindrom al oboselii cronice post Covid care e omniprezent. Nu la noi, în lumea întreagă. Cu atât mai mult însă, insistăm asupra sănătăţii. Fără citate de Osho, ci cu realităţi. Aveţi grijă de voi, “că n-are nime”. Merge aşa? O simplă observaţie, fără să cădem în plasa “generatorilor de sănătate” pe bani, a influencerilor. O cercetare extinsă a mai multor universităţi americane a arătat că şi doar o lună de abstinenţă de alcool arată o reducere evidentă a grăsimilor din ficat, a nivelului de glucoză din sânge, a colesterolului. Printre altele. Mai imaginaţi-vă cum ar fi o săptămână fără dulciuri sau una fără carne. Aşa, ca o curăţenie de început de an, fără reduceri drastice şi cure monstruoase ce te lasă sleit.

În ce priveşte Trenuleţul şi noile constrângeri din economia acestui an, nu avem date, nici EI n-au, încă orbecăiesc. Dar cuvântul de ordine ar trebui să fie MUNCĂ. Şi iar Muncă. Anii trecuţi, România a avut o creştere a productivităţii, recunoscute şi de Eurostat, dar nu ni s-au spus motivele. Ar fi bine s-o ţinem tot aşa.

Taxele şi impozitele. Aici avem o problemă, dacă ele vor deveni din ce în ce mai restrictive, există soluţii. Aşa-i că ţineţi degeaba casa părinţilor la ţară? Sau v-aţi făcut undeva un culcuş “de vară”? Puneţi pe hârtie taxele şi impozitele de la oraş şi de acolo, faceţi o paralelă, fără a uita să puneţi la calcul consumul de combustibil dus întors la oraş, la muncă. Fără uzura maşinii şi fără nervii în traficul de dimineaţă, că imediat vom avea pasarele la intrările în oraş. Deocamdată, avem păsărele. Negre. Care croncăne, dar tot e ceva.

În fine, Politica. Dacă nu sunteţi implicaţi direct, cu miză personală, lăsaţi-o mai moale. Nu vă enervaţi, stresaţi, nu vă certaţi cu rude şi prieteni pentru un candidat sau altul. Nu vine niciun Domnitor salvator al Neamului, vin tot politicieni. Care, după experienţa ultimilor 35 de ani, se suie în funcţii şi uită instant de Popor. Ba da, îşi amintesc de “poporul apropiat”, adică rude, nepoţi, mătuşi, amante.

Ştim, e un editorial atipic. Îi lipseşte informaţia curată, ba chiar nervul. Dar sunt lucruri ce trebuie spuse şi am vrea să le aveţi în vedere. De dragul Dvs.