Începe derularea a două proiecte importante ce vor pune în valoare „Satul de pe Dealul Florilor”

Nici nu am trecut bine de jumătatea primei luni din 2025 şi Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Maramureş a revenit cu forţe proaspete.

„Mereu spunem că timpul nu stă oleacă în loc. Și asta pentru că evenimentele și activită­țile derulate de Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș sunt multe și parcă desaga vremii este prea micuță pentru tot ceea ce ne propunem și dorim să realizăm pentru a aduce în atenția iubitorilor de frumos cea mai bogată moștenire: cultura tradițională românească”, spune managerul instituţiei muzeale, Monica Mare.

La început de an, oficialii Muzeului Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Maramureş au fă­cut o trecere în revistă a evenimentelor derulate în 2024.

Printre proiectele culturale devenite tradiție sunt de amintit: Șezătorile la muzeu, Claca la coasă, Primăvara în Satul de pe Dealul Florilor, Dorul Pâinii de ACASĂ, Târgul de Sfântul Dumitru și, desigur, Crăciun în Maramureș care a ajuns anul acesta la a XVI-a ediție. Nu trebuie uitate evenimentele găzduite de muzeu și derulate de parteneri cum este Mândrie Maramureșeană sau Cu Ia pe bicicletă, ori taberele organizate de YMCA.

Activitățile au mai inclus ateliere de vacanță pentru copii, proiecte educaționale precum Caravana atelierelor, expoziții mai mici sau mai mari, acasă sau itinerate, participări la conferințe, simpozioane și cursuri de specialitate, participări la emisiuni radio sau TV, publicarea articolelor și a lucrărilor științifice și, bineînțeles, lucrări de întreținere a minunatelor capodopere arhitecturale reprezentative pentru cele 4 zone etnografice din județul Maramureș.

De precizat că, în prima parte a anului 2024, clădirea pavilionară a intrat în reabilitare, așa că activită­țile s-au derulat principal în Satul de pe Dealul Florilor, adică la Muzeul Satului din Baia Mare.

„Muzeul Satului face parte din marea familie a Muzeului Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș, reprezentând expoziția în aer liber. Anul 2024 i-a adus o frumoasă aniversare odată cu împlinirea vârstei de 40 de ani de la inaugurare. A fost un moment important și emoționant pentru că a marcat începutul creării Muzeului Satului în Baia Mare. Iată că, după aproa­pe o jumătate de secol, noi, cei de astăzi, ducem mai departe ceea ce importanți muzeografi, etnologi și restauratori au început cu drag și dăruire în anii ’70 ai secolului trecut”, a punctat Monica Mare.

Finalul de an a adus o altă realizare importantă. „Ministerul Culturii, prin Programul de finanțare Timbrul Monumentelor Istorice gestionat de Institutul Național al Patrimoniului, va sprijini financiar două proiecte care vor aduce plusvaloare instituției noastre muzeale. FAIN în SAT – punerea în valoare a monumentelor etnografice din Muzeul Satului din Baia Mare și S.O.S. Muzeul Satului Baia Mare – Măsuri de conservare și restaurare a patrimoniului de arhitectură vernaculară sunt cele două proiecte care încep de anul acesta”, a mai spus managerul Muzeului Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Maramureş.