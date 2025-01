Caz șocant al unei cățelușe abandonate, în Baia Mare

Asociațiile de salvare a animalelor din Baia Mare și Maramureș depun eforturi mari pentru a salva patrupedele abandonate. De curând, un nou caz, care a șocat și voluntarii, s-a înregistrat în zona Măgura.

”Încă mai suntem șocați de unele cazuri, după 15 ani de când salvăm animale. Am primit o filmare cu o cățelușă bătrână care zăcea pe pământul înghețat în zona Măgura. Părea să fie lovită de mașină sau poate suferise o criză. Cert este că era la un pas de moarte și nu ar fi supraviețuit până dimineața. Un voluntar ne-a adus-o acasă de urgență și ne-am pus pe treabă, să o încălzim. I-am făcut o baie caldă, am uscat-o rapid cu uscătorul și apoi am învelit-o într-o pătură electrică. Ne-am rugat să mai fie în viață când ne trezim. Din fericire, dimineață a ridicat capul și a stat puțin în fund. Un semn bun. Am fugit cu ea la clinică, și acum este internată, pe perfuzie cu vitamine. Avem încă mult de lucru cu ea, să îi readucem puțină viață în privire și să o vedem că nu renunță încă. Noi oricum nu renunțăm, pentru ea și toți ceilalți uitați, abandonați, flămânzi, speriați, alungați”, spun reprezentanții Asociației Adăpostul de câini Baia Mare.

Persoanele care doresc să ajute pot face donații pentru Asociația Adăpostul de Câini din Baia Mare:

Revolut: 0747689491

PAYPAL: adapostuldecainibaiamare@yahoo.com

RON: RO 49 BTRL RONC RT02 4689 8501

GBP: RO 54 BTRL GBPC RT02 4689 8501

EUR: RO 96 BTRL EURC RT02 4689 8501

SWIFT EUR: BTRL RO 22

DKK: RO 55 BTRL DKKC RT02 4689 8502

