Încep lucrările la un proiect major de apă-canal din Baia Mare!

Demarează o investiție record în domeniul infrastructurii de apă și canalizare din municipiul Baia Mare. Autoritatea locală spune că în scurt timp va da startul lucrărilor în valoare de peste 160 de milioane de lei!

”Suntem pe ultima sută de metri cu pregătirile dinaintea începerii șantierului pentru un proiect care va crește considerabil calitatea vieții în orașul nostru. Am participat, în prezența directorului VITAL, Alexandrina Bancoș, respectiv a echipei de implementare a proiectului și a constructorului desemnat, la ședința tehnică premergătoare fazei de execuție a acestui obiectiv de investiții. Acum că autorizația de construire a fost eliberată, urmează să fie demarată organizarea de șantier și lucrările efective. Lucrările vor consta în reabilitarea conductelor de aducțiune a apei brute pe o lungime de 1.324 metri, a celor de transport al apei potabile pe o lungime de 13.926 metri și a conductelor de distribuție pe 4.977 metri”, a precizat primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuş. De asemenea, va fi extinsă conducta de transport a apei potabile cu 1.644 metri și cea de distribuție cu 173 metri, fiind prevăzută și construirea unei stații de pompare pentru apă potabilă care să remedieze deficiențele de presiune din unele zone ale orașului. „Pentru rețeaua de canalizare, lucrările includ reabilitarea rețelei pe o lungime de 16.995 metri și a colectorului pe 3.634 metri, extinderea rețelei de canalizare pe 5.531 metri, inclusiv înspre comuna Groși, construirea a două stații de pompare pentru ape uzate și reabilitarea deversorului. Am spus-o în repetate rânduri: îmi doresc o abordare integrată de realizare a lucrărilor în Baia Mare. Să ne obișnuim ca atunci când avem lucrări, când trebuie să spargem străzi sau trotuare, să existe o corelare între lucrările deținătorilor de rețele edilitare. Situații în care noi venim și reabilităm sau modernizăm o locație, iar mai apoi este distrusă, nu vreau să mai existe! Am demarat așadar o serie de discuții cu acești proprietari, după caz cu operatorii, să găsească soluții pentru a-și potrivi agenda de lucrări cu ale altor astfel de entități, implicit cu aceste șantiere pe care noi urmează să le deschidem”, a mai spus Doru Dăncuș, edilul municipiului.

Contractul de finanțare prin care se realizează această investiție este doar unul dintre cele 7 pe care, în urmă cu câteva luni, primăria le-a semnat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, cu primarul în calitate de președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Maramureș. Prin intermediul societății VITAL s-a reușit atragerea a 2,3 miliarde de lei în Maramureș pentru modernizarea, reabilitarea și extinderea rețelei de apă și canalizare din 30 de unități administrativ teritoriale din județ.