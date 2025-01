În Baia Mare, printre cele mai mici tarife la stațiile publice de încărcare electrică

De săptămâna trecută, încărcarea autovehiculelor electrice la stațiile publice de încărcare din Baia Mare nu mai este gratuită. Cu toate acestea, autoritatea publică locală spune că orașul are printre cele mai mici prețuri din țară.

„Vreau să le răspund celor care vor spune că primarul Dăncuș introduce iar taxe și tarife, că nu este normal etc. În primul rând, finanțatorul acestor stații, respectiv Uniunea Europeană, ne-a obligat să oferim această gratuitate pe o perioadă determinată de timp, perioadă care a fost împlinită. În al doilea rând, vă rog să facem cu toții un exercițiu de imaginație și să ne gândim dacă este firesc să existe o astfel de gratuitate, dacă poate fi numită așa, în contextul în care energia electrică consumată a fost plătită până acum din bugetul primăriei. Adică de către toți băimărenii. Doar într-un singur an am plătit cu toții peste un milion de lei pentru acest serviciu, cu o medie de 90.000 lei/lună. O altă situație care ne-a fost sesizată de nenumărate ori ține de unii practicanți de ridesharing. Practic, acești domni își alimentau mașinile electrice gratuit la cele 15 stații, în timp ce pentru mașinile băimărenilor folosite în scop personal nu se găseau locuri libere. Mai apoi, acești domni făceau profit. Ca să ne înțelegem, am spus-o de nenumărate ori: sunt principalul susținător al economiei locale, al antreprenorilor și al firmelor locale, însă nu pe banii băimărenilor! Tarifele percepute începând de acum pentru alimentarea cu energie electrică la aceste stații sunt unele dintre cele mai mici din țară, pentru că nu îmi doresc să facem profit de pe urma lor, ci să reducem o cheltuială nejustificată de la bugetul local. Vom putea să acoperim costurile cu energia electrică, comunicațiile GSM/ GPS și mentenanța stațiilor și să venim în același timp în sprijinul șoferilor băimăreni cu unul dintre cele mai mici costuri din țară” – a spus primarul Doru Dăncuș.

În Baia Mare prețurile de încărcare la stațiile publice sunt următoarele: 1,15 lei/kWh (TVA inclus) pentru încărcarea de tip AC și 1,25 lei/kWh (TVA inclus) pentru încărcarea de tip DC.

În Zalău, în schimb, acestea sunt de 1,19 lei/kWh (AC) și 1,27 lei/kWh (DC), iar în Alba Iulia – 2,26 lei/kWh (AC și DC).

De menționat mai este și faptul că, primăria este în faza finală cu procedura de achiziție publică pentru construirea a altor zeci de noi stații de încărcare pentru autovehicule electrice.