Minaur, egal cu CSM Corona, într-un meci de infarct!

CSM Corona Brașov – CS Minaur Baia Mare 27-27 (15-11)

Duminică, 19 ianuarie, sala sporturilor “Dumitru Popescu Colibași” din Brașov a fost gazda partidei dintre CSM Corona și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul etapei a 14-a din Liga Florilor MOL, prima din retur. A fost ultimul meci al etapei, un derby între locurile 3 și 4, poziții care au rămas tot acolo și după disputa directă.

Doar că acum Minaur are avantajul meciurilor directe, iar în caz de egalitate de puncte la final, vom fi mai sus decât Brașov. Momentan, echipa de sub Tâmpa se bucură de un golaveraj mai bun. În meci a fost un mare consum de energie, luptă până în ultima secundă (la propriu) și un rezultat de egalitate surprinzător pentru mulți. Am devenit și noi echipă nemțească, de care nu poți fi sigur că ai bătut-o decât în momentul în care a plecat autocarul. Damian a deschis scorul, iar mai apoi am încasat 6 goluri la rând, în 6 minute. La 5-1, Popescu cere primul time-out și le spune fetelor, printre altele, că nu e totul pierdut și că va trebui să recuperăm pas cu pas. Și recuperăm, venim la 2 goluri în mai multe rânduri, dar iar se face 11-7 și apoi 15-11 la pauză. Gazdele revin cu gol de la cabine, însă cursa de urmărire reîncepe. Și Minaur se apropie la un gol, 18-17 (38), apoi se duc gazdele la 21-17. Mai sunt 10 minute de joc și Corona conduce 26-23. Alba ratează 7m, dar tot ea recuperează și înscrie: 26-24 (min. 54). Sunt mai multe ratări de ambele părți, apoi Pavlovic aruncă din extremă dreaptă, Gudelj respinge, Alba prinde din nou pe 6m și trimite în poartă: 26-25 (min. 56). Peste un alt minut, după ratarea lui Krpez, Alba punctează din nou pentru 26-26. Finalul este ucigător: Boiciuc ratează de pe 9m, apoi Cazanga comite fault în atac, iar Boiciuc înscrie: 27-26 (min. 57). Time-out Minaur, Cazanga comite din nou forțare, apoi Zivkovic pierde balonul în joc pasiv. Mai sunt 13 secunde, Vukajlovic aruncă în disperare, Gudelj respinge, iar Alba Spugnini recuperează și trimite în poartă. Un punct mare cât inimile suporterilor, cu Minaur care arată că se poate bate nu doar pentru un loc de cupă europeană ci și pentru podium.

Sala Polivalentă “Dumitru Popescu Colibași” din Brașov; cca 1.000 spectatori. Arbitri: Mihai Pîrvu (București) – Mihai Potîrniche (Buzău). Observator: Adrian Dima (Galați). Aruncări de la 7m: 2-4 (transformate: 2-2; au ratat: Quintino, Spugnini). Minute de eliminare: 10-2 (Cavlovic 2, Iordachi, Burcea Zamfir, antrenorul Burcea / Woller).

• Corona: Bianca Tomina Curmenț (nu a ju­cat), (7 intervenții), Raluca Nicoleta Rădoi (a apărat un 7m) – Jelena Zivkovic 4, Itana Cavlovic, Harma Anna Cornelia Van Kreij, Ana-Maria Văcariu, Marilena Alexandrina Neagu, Elena Bianca Voica, Alexandra Gabriela Dumitrașcu 3, Cristina Diana Iordachi, Alisia Lorena Boiciuc 3, Laura Anais Meliane Lasm 7, Katarina Slezak Krpez 9 (2 din 7m), Flavia Maria Munteanu-Florian, Cristina Florina Burcea Zamfir 1. Antrenori: Bogdan Burcea, Mihaela Ciobotaru, Eu­gen Ciulei.

• CS Minaur: Cristina Mihiș (3 intervenții), Yuliya Dumanska (7 intervenții) – Maria-Andreea Ianăși, Emilia Anna Galinska, Aleksandra Vukajlovic, Teodora Lavinia Damian 1, Jessica Quintino Ribeiro 3 (unul din 7m), Maria Gomes Da Costa 1, Denisa Roxana Romaniuc 1, Fie Woller 3, Luciana-Andreea Popescu, Magda-Alfredo Cazanga 3, Amelia Lundback 4, Andrijana Tatar 3, Alba Chiara Spugnini Santome 8 (unul din 7m), Katarina Pavlovic. Antrenori: Andrei Popescu, Raul Fotonea, Daniel Apostu.

Etapa a 14-a

HC Zalău – Gloria Bistrița: 25-24

CSM Iași – CSM București: 25-37

Măgura Cisnădie – Rapid București: 24-33

Dunărea Brăila – SCM Râmnicu Vâlcea: 31-24

CSM Slatina – SCM Universitatea Craiova: 27-31

CSM Corona Brașov – CS Minaur Baia Mare: 27-27

CSM Târgu Jiu a stat

Etapa a 15-a. Miercuri, 22 ianuarie: CSM București – Slatina; Rapid – Tg. Jiu (16.00); Dunărea – Zalău (17.30); R. Vâlcea – Corona (17.30, Pro Arena). Sâmbătă, 25 ianuarie: CS Minaur – CSM Iași (17.30, Pro Arena). Duminică, 26 ianuarie: Craiova – Cisnădie (17.30, Pro Arena). Buzău – Bistrița nu se joacă.