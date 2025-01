Jandarmeria montană din Maramureș are echipamente de ”invidiat”

Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș și-a prezentat activitatea pe anul 2024, iar un segment extrem de important s-a referit la activitatea jandarmilor montani. În județul nostru sunt 5 posturi de jandarmi montane, iar în ultimii ani dotările primite sunt ”de invidiat”.

”Atât eu cât și colegii mei, care avem o oarecare vechime în sistem, când ne uităm și vedem ce materiale primim și avem în dotare, privim fără să vrem spre trecut, ce a fost în urmă cu 15-20 de ani și nu există termen de comparație. Fiecare post de jandarmi montan are acum cel puțin o autospecială 4×4, vorbim de celebrele autoturisme de fabricație autohtonă. Am mai primit în dotare autospeciale Isuzu D-max, extrem de performante, care-și fac foarte bine treaba în zona montană, precum și mijloace care ne permit accesul tot mai mult în zone tot mai greu accesibile. Un aspect de noutate îl reprezintă faptul că, în anul 2024, am primit în dotare două autospeciale de tip snowmobil, care au fost distribuite către posturile de jandarmi montane unde sunt deschise și funcționale pârtiile de schi. Aici vorbim de postul de jandarmi Cavnic și cel de la Borșa. Aceste dotări ne facilitează intervenția pe pârtie. Dacă până acum ar fi trebuit să intervenim pe jos la o situație care impunea prezența noastră acolo, acum lucrurile au ajuns la un alt nivel, ne-am urcat pe snowmobil și în mai puțin de 8 minute suntem la locul respectiv. Am primit în dotare, tot în 2024, acea autospecială pentru zone greu accesibile, un jeep Rubicon, extrem de performant, pe care îl folosim în special la intervențiile din zonele greu accesibile. În ceea ce privește dotarea individuală este mai mult decât mulțumitoare. Fiecare ofițer are asupra lui dotarea completă. Cel mai important în investițiile făcute pentru dotarea jandarmilor montani este calitatea, s-a pus foarte mare accent pe calitate” – a declarat maior Dorin Petrea, comandantul Detașamentului 3 Baia Mare.

Dotările jandarmilor montani sunt superioare celor de la ordine publică, a explicat col. Mihai Haiduc, inspectorul șef: ”Noi am fost norocoși datorită faptului că suntem zonă de frontieră, iar aceste achiziții nu au fost făcute din bugetul României, ci pe programe europene sau norvegiene transfrontaliere, în care, împreună cu partenerii noștri ucraineni, am atras niște fonduri extraordinare. De aceea, poate că, de multe ori îi vedem mult mai bine dotați pe colegii de la montan, decât pe cei din partea de ordine publică. Aici s-a pus preț pe calitate, nu pe prețul cel mai mic”.