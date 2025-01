„Anul 2024 a fost unul care ne-a confirmat cât de mult am crescut ca organizație” – Diana Vaida (II)

A mai trecut un an de implicare în comunitate pentru Asociația DEIS, organizație non guvernamentală care oferă sprijin tinerilor, dar care a venit și în ajutorul altor categorii de oameni vulnerabili. Și o va face în continuare.

Despre cum a fost anul 2024 din punct de vedere al realizărilor, despre sprijinul acordat de autoritățile locale asociației sau despre proiectele care se pregătesc pentru anul 2025 de către Asociația DEIS, a avut amabilitatea să ne ofere informații Diana Vaida, președinta organizației.

După ce, în pagina de tineret de săptămâna trecută am publicat prima parte a interviului, azi vă oferim spre lecturare ultima parte.

R: Cu ce probleme, dezamăgiri v-ați confruntat pe parcursul anului precedent?

Diana Vaida: Anul 2024 a fost marcat de numeroase provocări pentru Asociația DEIS, iar una dintre cele mai mari dificultăți a fost gestionarea diversității nevoilor beneficiarilor noștri. Având categorii variate de persoane în atenție – tineri, mame tinere și refugiați ucraineni – ne-a fost dificil să răspundem în mod echitabil și eficient tuturor solicitărilor cu resursele limitate de care dispunem.

Un alt obstacol semnificativ a fost lipsa sprijinului din partea autorităților locale, atât în termeni de resurse, cât și de colaborare. De multe ori, am simțit că tinerii – principala categorie căreia ne adresăm – nu sunt consultați și implicați în procesul decizional de la nivel local. Această lipsă de deschidere limitează oportunitățile lor de a contribui activ la schimbările din comunitate și le reduce încrederea în instituțiile care ar trebui să le susțină dezvoltarea.

De asemenea, ne-am confruntat cu dificultăți în promovarea activităților noastre. Deși realizăm numeroase proiecte cu impact semnificativ, lipsa timpului și a resurselor dedicate comunicării ne-a împiedicat să facem cunoscută munca noastră unui public mai larg. Această situație a afectat și capacitatea noastră de a atrage donatori și parteneri noi, esențiali pentru susținerea și extinderea inițiativelor noastre.

Aceste provocări ne-au motivat să ne regândim strategiile și priori­tă­țile pentru viitor. În 2025, ne dorim să intensificăm eforturile de advocacy pentru a implica tinerii în procesul decizional, să investim în promovare și să identificăm soluții creative pentru atragerea sprijinului necesar. Deși anul precedent a fost dificil, rămânem încrezători că, prin perseverență și colaborare, putem continua să aducem schimbări pozitive în comunitate.

R.: Cât de mult sprijin oferă autoritățile locale și județene organizațiilor de tineret?

D.V.: Consiliul Județean Maramureș și Consiliul Local Baia Mare oferă anual finanțări pentru proiecte de tineret prin intermediul Legii 350/2005. Aceste finanțări sunt insuficiente pentru a acoperi costurile reale ale proiectelor, mai ales într-un context în care cerințele și nevoile tinerilor sunt din ce în ce mai diverse. În plus, lipsa sprijinului pentru costurile operaționale, cum ar fi spațiile pentru sedii constante sau salariile pentru specialiști, îngreunează semnificativ activitatea organizațiilor de tineret. Un aspect pozitiv este colaborarea cu Direcția Județeană de Sport Maramureș, care continuă să ofere spațiul pentru Centrul de Tineret Baia Mare. Acest spațiu a devenit un punct central pentru activitățile dedicate tinerilor, însă situația sa administrativă rămâne incertă din cauza unor probleme nerezolvate după dizolvarea fostului Minister al Tineretului și Sportului. În plus, oprirea finanțării naționale pentru programul de Centru de Tineret a accentuat dificultățile. În ceea ce privește inițiativele viitoare, am primit promisiuni din partea autorităților locale privind transformarea Cinematografului Dacia într-un spațiu dedicat tinerilor. Acesta ar putea deveni un loc unde organizațiile de și pentru tineret să organizeze activități relevante. Deși spațiul a intrat în proces de reabilitare, tinerii și organizațiile nu au fost consultați, ceea ce ridică semne de întrebare privind destinația finală a acestuia. În lipsa unui dialog concret și a implicării directe a tinerilor, suntem sceptici că acest spațiu va fi utilizat în mod real pentru nevoile lor. Este nevoie de un dialog constant între autorități și tineri, împreună cu organizațiile de/pentru tineret, de implicarea activă a tinerilor în procesul decizional și de un sprijin concret, pentru a dezvolta cu adevărat sectorul de tineret. Faptul că actualul primar are experiență ca lider al unei organizații de tineret poate aduce o mai bună înțelegere a provocărilor acestui sector, dar rămâne esențial ca această experiență să se reflecte în măsuri concrete.

R.: Ce și-a propus Asociația DEIS pentru 2025?

D.V.: În 2025, vom deschide ZBOR Hub Baia Mare, un spațiu ino­vator dezvoltat în colaborare cu Banca Comercială Română. Acest hub va face parte din ZBOR, cel mai extins ecosistem dedicat tinerilor din România, și va funcționa ca un centru modern de sprijin pentru dezvoltare personală și profesională. Gândit ca un spațiu terțiar – situat între școală și acasă – ZBOR Hub va oferi tinerilor un mediu sigur și incluziv unde vor putea socializa, colabora și accesa resurse valoroase pentru viitorul lor. Vom asigura acces liber și gratuit la acest spațiu, care va găzdui ateliere, sesiuni de mentorat și evenimente interactive. Ne propunem să inspirăm tinerii să-și exploreze pasiunile și să își dezvolte competențele necesare pentru a face față provocărilor viitorului. În paralel, vom extinde proiectele noastre existente, precum Sufrageria – o serie de sesiuni live cu artiștii Sounds Like Summer. Prin acest festival, dorim să continuăm să promovăm talentele locale și să oferim tinerilor o platformă pentru exprimare creativă și conectare.

Vom organiza activități variate, incluzând evenimente artistice, recreative și ateliere de dezvoltare personală și profesională. Toate acestea vor fi adaptate nevoilor comunității și resurselor disponibile, având ca scop crearea unui mediu stimulant și sigur pentru dezvoltarea potențialului fiecărui tânăr. Prin toate aceste inițiative, ne angajăm să continuăm să punem tinerii în centrul misiunii noastre, să răspundem nevoilor lor și să oferim oportunități valoroase pentru viitor. Anul 2024 a fost unul plin de provocări și realizări pentru Asociația DEIS. Privim cu optimism și responsabilitate către 2025, pregătiți să continuăm să facem o diferență semnificativă în comunitate. Prin eforturile noastre, colaborarea cu partenerii și sprijinul celor care ne înțeleg misiunea, suntem convinși că vom contribui la un viitor mai bun pentru tineri și pentru întreaga comunitate. Vă invităm să fiți alături de noi în acest drum, pentru a transforma viziunea noastră comună în realitate. Prin eforturi comune, putem continua să construim o comunitate mai incluzivă, care să ofere șanse reale fiecărui membru al său.