Cartierele Ferneziu şi Firiza, în atenţia autorităţilor din Baia Mare

Cetăţenii din Ferneziu și Firiza vor beneficia de infrastructură și servicii moderne, la fel ca toate celelalte zone din municipiu, anunţă autoritatea locală băimăreană. Este una dintre asigurările pe care conducerea primăriei a dat-o la întâlnirea cu oamenii, desfăşurată în această săptămână.

”Nu facem diferențe între cartierele din oraș. Sunt primarul tuturor băimărenilor, însă la fel cum fiecare dintre noi are propriile nevoi, păreri și dorințe, și cartierele din oraș au priorități distincte în ceea ce privește anumite servicii publice și lucrări care trebuie realizate. Am discutat despre toate acestea la întâlnirile cu cetățenii din Ferneziu și Firiza. Am vorbit despre ce am reușit să facem aici în ultimul an, despre problemele pe care mi le-au semnalat anul trecut și pe care le-am rezolvat, dar și despre cele care sunt în curs de a fi soluționate” – a spus primarul Doru Dăncuş.

De la ultimele discuții de anul trecut, pe care reprezentanţii administraţiei locale le-au avut cu băimărenii din aceste zone, s-a reuşit construirea şi darea în folosință a podului de la Limpedea, s-au realizat podețe de acces pentru străzile Oșenilor, Pandurilor și Pădurarilor și s-a extins iluminatul stradal în zona Blidari, respectiv pe strada Ecoului din Ferneziu. Apoi s-au refăcut străzile după lucrările de extindere a rețelei de apă spre școala din Firiza și s-au efectuat lucrări de reparații și asfaltări pe mai multe străzi, respectiv s-au construit rigole acolo unde a fost necesar. De asemenea, s-a soluționat și o altă mare doleanță a celor care locuiesc în zona Firiza: defrișarea și amenajarea unei căi de acces spre cimitirul de pe strada Fântânele.

Lucrările, însă, nu se opresc aici. În acest an, în cele două cartiere ale Băii Mari vor fi reabilitate, în primul rând, reţelele de utilităţi: apă, canal, gaz.