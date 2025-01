Edilul din Recea, la Primăria Ciugud, dată exemplu de bune practici

O delegaţiei a primăriei din Recea s-a deplasat, zilele trecute, într-o comună din judeţul Alba, pentru a lua exemplul administraţiei de acolo şi a-l transpune la noi. Este vorba despre Primăria Ciugud, un exemplu pe care toate comunele ar trebui să-l urmeze.

”Împreună cu 6 colegi din primărie și 5 consilieri locali, am fost la Primăria Ciugud din județul Alba. Mulțumim primarului Damian Gheorghe, viceprimarului Oarga Liliana și lui Daniel Lungu pentru primirea, amabilitatea și bucuria cu care ne-au întâmpinat. Este o altă față a administrației locale, o față care a luat-o înaintea timpurilor noastre. Am ascultat o expunere a realizărilor, a principiilor și a ideilor. Am fost, am văzut și concluzia este că putem și noi. Principiile sunt clare: munca în echipă, oameni deștepți și pregătiți, dezbateri politice doar în campanie și în restul celor 4 ani un efort comun al întregii echipe de consilieri locali și specialiști din primărie pentru proiectele comunită­ții” – a spus Alexandru Ardelean, edilul din Recea.

Comuna Ciugud a fost dată ca exemplu la nivel naţional pentru rezultatele administraţiei locale în ceea ce priveşte dezvoltarea, fiind numită o comună „ca afară” sau „o localitate a viitorului”. Deci ai noştri au avut de la cine învăţa…