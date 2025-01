„Comorile României” au ajuns prin intermediul fotografiilor, în Spania

Românii din Spania, dar şi spaniolii pot admira în fotografii o parte din „Comorile României” incluse în Patrimoniul Cultural Mondial UNESCO din România. Artistul fotograf Tudorel Ilie a decis să marcheze Ziua Culturii naţionale, tocmai la Madrid. Turneul expozițional va continua pe tot parcursul anului 2025 în marile orașe ale Spaniei.

La vernisaj a participat un public numeros de localnici spanioli și reprezentanți ai diasporei românești din Spania. „Așa cum se cuvine am promovat în special patrimoniul UNESCO și tradițiile din Maramureș. Acest patrimoniu românesc este de o mare valoare culturală națională și internațională . Este o deosebită valoare a culturii umanită­ții, pe care am ocazia să o promovez acum și în Spania, în colaborare și în parteneriat cu Institutul Cultural Român din Madrid și sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO”, a punctat artistul fotograf, Tudorel Ilie.

Pe lângă textele explicative, autorul fotografiilor a adus în traista sa cu poveşti şi obiecte inedite pe care le-a prezentat participanţilor la vernisaj: o piatră de șist de la Sarmizegetusa- Regia, fosta capitală a regatului antic Dacia, o piatră culeasă de pe malul râului Bistricioara, care curge pe lângă satul gorjean Hobița, satul natal al marelui sculptor Constantin Brâncuşi, un mărţişor arhaic, o scoarță tradițională țesută la război în satul Botiza din județul Maramureș şi o strachină de lut cu celebrul simbol „Cocoşu de Horezu”.

Este a 25-a expoziţie ce aduce în prim-plan „Comorile României” din Patrimoniul Mondial UNESCO.