Record de expoziţii în 2024 la Muzeul Judeţean de Mineralogie „Victor Gorduza” din Baia Mare

Anul 2024 a fost unul deosebit de bogat în activități și evenimente pentru Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” din Baia Mare. Evenimentele derulate pe parcursul anului au atras un număr semnificativ de vizitatori și au demonstrat implicarea activă în domeniul educației și cercetării științifice.

Numărul vizitatorilor înregistrați la sediu, în anul 2024, cifrat la 24.333, a fost aproape de media anilor pre-pandemici, dar mult sub ultimul record înregistrat în anul 2023 (32.860 vizitatori). Cu toate acestea anul 2024 deține suficiente argumente, pentru a fi considerat unul dintre cei mai prolifici ani, au precizat oficialii Muzeului Judeţean de Mineralogie „Victor Gorduza” din Baia Mare.

Noi achiziţii la Mineralogie

„Cele 14 expoziții temporare organizate în anul 2024, dintre care 6 în diferite locații din țară, iar 8 la sediul instituției, ne-au adus un nou record, după cel din anul 2019, de 12 expoziții. De asemenea, numărul de evenimente culturale, organizate sau în care am fost implicați, a depășit pentru prima oară pragul de 40, ajungând la un total de 42. Iar pe lângă activitățile clasice și tradiționale pe care le-am derulat, susținute financiar din bugetul propriu, am atras fonduri suplimentare de la CJ Maramureș, pentru implementarea a două proiecte: Operă pentru maramureșeni și Geoparcul UNESCO Gutâi-Maramureș”, a punctat managerul instituţiei, dr Ioan Denuţ.

Patrimoniul muzeal a sporit cu un număr de 19 piese achiziționate, dar și cu numeroase piese donate, care urmează să fie procesate pe parcursul acestui an. Printre ele, se află și cel mai recent mineral descris pentru prima dată în lume, pe teritoriul României, într-un eșantion provenind de la fosta Mină Săsar – baiamareitul.

Cercetarea științifică derulată de specialiștii Muzeului a fost, de asemenea, considerabilă: organizare și participare la 3 simpozioane (Baia Mare, Jicin – Cehia și Iași), prezentarea a 7 lucrări, publicarea a 7 abstracte, în materialele manifestărilor științifice și a 2 articole in extenso – în Buletinul Științific al Centrului Universitar Nord Baia Mare și în celebra revistă Minerals.

Interactivitate şi digitalizare

De asemenea, sloganul ”ino­vare prin interactivitate și digitalizare” a fost cu succes implementat și materializat în funcționarea unei instalații de realitate augmentată, ce utilizează un nisip cinetic și permite recrearea unei erupții vulcanice sau a procesului de descoperire de fosile, precum și găzduirea unei diorame interactive (componentă a Expoziției temporare «Glasul roților de tren»), cu două garnituri feroviare manevrabile de către vizitatori. Și poate aspectul cel mai important, din această categorie, dar și extrem de relevant la nivelul întregii activități a Muzeului, este transpunerea în format digital, prin scanare 3D a peste 400 de piese, din patrimoniul instituției, ce vor putea fi vizualizate în cadrul Muzeului virtual”, a adăugat dr Ioan Denuţ.

Printre evenimentele derulate în 2024 pot fi amintite: lansarea cărții „Flora pannoniană a sitului fosilifer Chiuzbaia”, scrisă de Gheorghe Macovei, vernisajele expoziţiilor „Telefoanele mobile şi mineralele lor”, la Muzeul de Științe Naturale Piatra Neamț, apoi la Muzeul de Științele Naturii din Dorohoi şi „Zestrea minerală a României”, la Muzeul Oltului și Mureșului Superior din Miercurea Ciuc.

Demne de remarcat sunt şi expoziţiile: Instantanee americane, de la sediul muzeului băimărean, expoziţia „Rewriting Humanity”, a artistei plastice Elena Alina Herțeg, „FotoSinteză”, o colecție impresionantă de 23 de lucrări fotografice, realizate de artistul Gelu Stănculescu etc.

O expoziţie de succes a fost „Glasul roților de tren” care a inclus machete feroviare și filatelie tematică. Expoziția a fost posibilă datorită pasiunii și implicării colecționarilor Vlad Stoenescu, care a oferit machetele feroviare și diorama interactivă și Alexandru Leonard Pop, care a contribuit cu componentele filatelice. Pe parcursul întregului an 2024, Expoziția „Glasul roților de tren” a avut un mare succes la Muzeul de Mineralogie, atrăgând un public variat, de la copii, entuziasmați de diorama interactivă, până la adulți, fascinați de detaliile machetelor și de exponatele filatelice, fiind extrem de apreciată de vizitatorii de toate vârstele.

De asemenea, au mai avut loc ateliere educaţionale, proiecţii de filme documentare, un concurs de eseuri dedicat mineralelor. Un alt eveniment cu statut de tradiție a fost concertul de muzică clasică „Operă pentru maramureșeni”.

Paşi pentru înfiinţarea unui geoparc, sub egida UNESCO

Unul dintre cele mai importante proiecte, care a demarat în anul 2024 și în care a fost implicat Muzeul de Mineralogie, este concretizarea unei idei mai vechi, exprimată în diverse conjuncturi, de valorificare a potențialului natural și cultural al Munților Gutâi, prin înființarea unui geoparc, care să func­ționeze sub egida UNESCO.

Ideea s-a concretizat prin semnarea unui acord de parteneriat, în luna octombrie, între Consiliul Județean Maramureș și Consorțiul pentru realizarea Proiectului de interes județean „Geoparcul UNESCO Gutâi-Maramureș”.

Din Consorțiul constituit, în vederea implementării proiectului fac parte Universitatea din București (prin Facultatea de Geologie și Geofizică), Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare și Asociația pentru Promovarea Turismului și Dezvoltare Durabilă Nord-Vest. Scopul proiectului este acela de a derula activități specifice de constituire, funcționare și realizarea documentațiilor, în vederea depunerii candidaturii la UNESCO, la finele anului 2027.