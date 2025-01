Ședința anuală a Adunării Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului

Sâmbătă, 25 ianuarie 2025, sub președinția Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare s-au desfășurat lucrările Adunării Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, care a analizat întreaga activitate a eparhiei pe anul 2024, sub aspect economic, administrativ, cultural, patrimonial, social-filantropic, teologic-educațional, canonico-juridic și monahal.

Ziua a început cu săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii de către Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu Vicar, urmată de slujba de Te-Deum, după care Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a condus ședința Consiliului Eparhial Plenar, iar apoi s-au desfășurat lucrările în plen în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”.

„Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, prevede pentru Patriarhia Română, organizarea, la nivel Patriarhal, la nivel de Patriarhie, anul acesta, din mila Lui Dumnezeu, este centenarul Patriarhiei Române, sunt o sută de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie. Apoi, în teritoriu, funcționează mitropoliile, pe provincii sau regiuni, și eparhiile, pe un județ sau două, în funcție de istoria respectivei eparhii sau de necesitățile pastorale care se ivesc în teritoriu. Eparhiile au în grija lor parohiile, mănăstirile, schiturile, așezămintele sociale, asociațiile social-filantropice, fundațiile cultural-teologice. Tot ce, școlile teologice, evident, și tot ce funcționează cu binecuvântarea chiriarhului locului sau cu binecuvântarea cultului, cum se spune în legea cultelor, astfel că Biserica Ortodoxă Română este cea mai fidelă, am putea să spun, este cea mai fidelă rânduielilor apostolice și are organizare specifică și unică, și anume, la nivel eparhial, funcționează, pe lângă structurile administrative eparhiale, Consiliul Eparhial Plenar și Permanența Consiliului Eparhial, care sunt conduse de Ierarhul locului și care sunt organisme executive, funcționează Adunarea Eparhială, alcătuită din 30 de membri și câțiva supleanți, o parte clerici și două părți mireni, deci 10 clerici și 20 de mireni sau laici, în cazul nostru. De ce spun că este importantă? Pentru că nici o biserică nu are o astfel de organizare și împrejurările istorice au făcut ca, mai ales în Transilvania, să fie cooptat, în sprijinul bisericii, să fie cooptat și laicatul sau mireni. Și este un lucru foarte important acesta, deoarece Adunarea Eparhială, care face bilanțul după ce a adunat datele de la protopopiatele din teritoriu și de la sectoarele de activitate eparhiale, care sunt coordonate de persoane cu pregătire și cu implicare și multă responsabilitate, după ce se centralizează toate datele, se fac rapoartele de activitate anuale pe sectoare și se convoacă Adunarea Eparhială, anual, care e o adunare de bilanț. Cum noi, clerul, cam știm, că noi suntem executanți, noi suntem împlinitorii lucrărilor în biserică, atât a celor pastoral-misionare, cât și a celor social-filantropice, cultural-teologice și activități cu tineretul. Avem o vedere de ansamblu asupra activității, dar pentru cei care sunt cooptați, trimiși din fiecare circumscripție ca să fie reprezentanți în Adunarea Eparhială, e foarte important să audă, și sunt impresionați de volumul mare de activități care se desfășoară și realizările care există la finele fiecărui an. Apoi ei duc mai departe, în instituțiile de unde sunt, sunt oameni de toate profesiile, ingineri, arhitecți, medici, dascăli, și ei duc în instituțiile și în mediile unde lucrează, duc această veste și spun, și vorbesc, că asta e misiunea lor, de fapt, să vorbească despre activitatea bisericii care, altfel, uneori, pare insuficient de dinamică. Cu toate acestea, Biserica lucrează, ca instituție, lucrează cel mai mult. Biserica Ortodoxă a avut, după 1989, un proiect de țară pe care să-l împlinească. Și lucrează cu spor, și cu bani puțini, cu puținul celor mulți, și cu sprijin de la stat, care oferă Bisericii sprijin pentru salarizarea clerului și a neclericalilor, și pentru realizarea construcțiilor și întreținerea monumentelor. De altfel, noi suntem în legea cultelor denumiți instituție privată de utilitate publică, pentru că promovăm pacea socială. Am convocat și anul acesta Adunarea Eparhială și-I mulțumim Lui Dumnezeu că au fost prezenți aproape toți membrii Adunării Eparhiale și am constatat că volumul de muncă pe care l-au desfășurat preoții, stareții, profesorii de religie, preoții din instituțiile de stat care oferă asistență socială, activitățile cu tineretul, toate sunt într-o dinamică deosebită și dacă n-am depășit anul trecut, cel puțin am rămas la același nivel, dar sunt sectoare în care s-au depășit procentele de activități cu tinerii, mai ales, sau activități sociale. Suntem foarte implicați, Biserica Ortodoxă Română e cel mai mare filantrop din România, pe ansamblu, pentru că ea are instituții și are preoți și parohii, și în fiecare parohie se desfășoară, cel puțin, se rezolvă cel puțin un caz social, dacă nu 4-5 cazuri sociale. Adunate toate la un loc și cu tot ce a înființat și coordonează și administrează Biserica Ortodoxă Română, cum avem și noi Centrul Rezidențial de la Coroieni, cu 40 de bătrâni, în administrare exclusivă a Episcopiei Maramureșului și Sărmarului. Ne va ajuta Dumnezeu să pornim lucrările la Spitalul de Îngrijiri Paliative, cu 120 de bolnavi, 120 de paturi, unde vom îngriji pe cei care nu are cine să îi îngrijească, iar spitalul se va numi „Sfântul Nectarie”. Grădinița noastră este în fază de construcție, Grădinița „Împărăteasa Îngerilor”, care va, în vecinătatea Bisericii „Nașterea Domnului”, care va putea școlariza 120 de copii. Și toate acestea, pe lângă activitatea pastorală, care, până la urmă nici nu o mai punem, câte liturghii s-au săvârșit, câte cuvântări s-au rostit, câte sfințiri s-au făcut, câte ierurgii s-au săvârșit, toate sunt cuprinse la rapoarte, dar acestea fac parte din fișa postului, până la urmă, nu-i nicio vrednicie, acestea suntem datori să le facem și nu trebuie să ne laude nimeni, ne binecuvintează Dumnezeu pentru că aducem bucurie și mângâiere poporului. Toate acestea sunt o lucrare minunată a lui Dumnezeu, care, prin slujitorii săi, prin Ierarhi, prin protoierei, prin preoți, prin stareți și monarhi, aduce în mijlocul poporului lumină. Păstrează lumina, veghează la pacea dintre oameni și la buna lor rânduială în cele ale părinților noștri. Să păzim Sfânta pe dreapta noastră credință. Am făcut Adunarea Eparhială în Catedrala Episcopal „Sfânta Treime”, deoarece este mai frumos spațiul și se potrivește pentru un astfel de eveniment, care se desfășoară o dată pe an, cum este Adunarea Eparhială. Săvârșim Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul a săvârșit Sfânta Liturghie, slujba Te-Deum-ului, și apoi urmăm exact îndrumările Satatutului penru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române. Nu uităm să-i pomenim pe cei ce au fost înaintea noastră, mulțumim Sfântului nostru ocrotitor, Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul, Înaltpreasfințitului nostru Arhiepiscop Justinian, care, iată, a plecat pe al nouălea an, va fi, și ne-a lăsat această moștenire, acest tezaur sfânt, acest odor sfânt, care este Episcopia Maramureșului și Sătmarului de pe nord-vestul României, un ținut plin de credință, cu oameni evlavioși care țin la tradiție, la familie, își păstrează limba, portul, graiul, colindul, cântul, tot ce ține de sufletul român, și dăm slavă Lui Dumnezeu pentru toate. În episcopia noastră, în prezent, avem un continuu șantier, sunt 73 de biserici în construcție, se pictează în 22 de biserici, sunt 45 de asociații și fundații care funcționează cu binecuvântarea Episcopiei și toate acestea sunt coordonate așa cum prevede statutul de responsabilii pe sectoarele de activitate. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.

Din rapoartele prezentate de consilierii și inspectorii de resort, vă aducem spre știință următoarele:

Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului, care cuprinde județele Maramureș și Satu Mare, are un număr de 471.634 de credincioși, 319.138 în Maramureș și 152.496 în Satu Mare, care sunt arondați la 83 de parohii urbane și 382 de parohii rurale, cu 27 de filii, servite de 612 de clerici și 18 preoți caritativi, care activează în spitale, penitenciare sau instituții ce aparțin de Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne.

De asemenea, în cuprinsul eparhiei noastre există viață monahală în 30 de mănăstiri și 11 schituri, în care viețuiesc 188 de monahi și monahii, precum și ucenici.

În plan cultural, amintim apariția, în editura eparhială sau în alte edituri, a opt titluri de carte. Tot la activitatea editorială, la nivel eparhial, au apărut șapte titluri de reviste eparhiale, teologice și parohiale și un supliment de spiritualitate ortodoxă în colaborare cu săptămânalul “Gazeta de Maramureș”.

În Editura Episcopiei Maramureșului și Sătmarului s-a derulat proiectul „Nicio familie creștină fără învățătură de credință ortodoxă” prin care a fost editat CATEHISMUL CREȘTINULUI ORTODOX într-un tiraj de 110.000 de exemplare. În parteneriat cu parohiile din cuprinsul eparhiei, Catehismul a fost dăruit fiecărei familii de creștini ortodocși din Episcopia Maramureșului și Sătmarului, devenind, astfel, alături de Cartea noastră de rugăciuni „tezaur sacru de familie”. A fost editată și Cartea de Rugăciuni de trebuință în boală și suferință, care va fi oferită gratuit fiecărui spital din Eparhie și va fi așezată pe fiecare noptieră din fiecare salon.

În anul 2024, la Catedrala Ortodoxă Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare au avut loc următoarele lucrări:

– montare/demontare schelă și eșafodajele necesare pentru tencuieli interioare și pictură, de la cota +24 metri până + 45 metri. În această zonă au fost finalizate tencuielile interioare și s-a executat pictura în tehnica frescă, în suprafață de 820 mp;

– finisaje interioare; tencuirea integrală a interiorului Catedralei Episcopale;

– acoperire cu tablă de cupru zona stelară, cota +45 metri = 144 mp, confecționarea și montarea asterelii și acoperirea cu tablă de cupru pe cei 4 pendantivi + confecționarea și montarea cuvelor colectoare pentru apele pluviale pe pendantivi. Pe cele patru arce mari a fost demontat eșafodajul folosit la lucrările de finisaje. S-au executat lucrări de termoizolație, a fost confecționată și montată astereala (2.150 mp) și cuvele necesare (8 bucăți) pentru colectarea apelor pluviale;

– zidărie pe placa de la cota +19,20 metri până la cota +22,25 metri, zona pronaos și fațada principală;

– finalizare turnulețe din jurul cupolei și acoperirea lor cu tablă de cupru (80 mp);

– hidroizolare cu membrană bituminoasă a cupolei de pe Altar și termoizolație;

– finalizare instalații pentru apele pluviale;

– realizare instalații electrice și securitate la incendiu;

– realizare instalații de hidranți interiori, la cota zero și +9,60 metri;

– montarea unei cruci monumentale din piatră, sculptată pe frontonul Catedralei;

– finisaje exterioare, placări cu cărămidă GVP, cu cărămidă klinker, tencuieli speciale cu var hidraulic și ornamente, între cotele +32 și +44,10 metri; și multe alte lucrări necesare;

– achiziționarea materialelor necesare pentru lucrările de la Catedrală.

Pe cuprinsul eparhiei noastre sunt în construcție 44 de biserici, un număr de 22 șantiere de pictură bisericească, în conformitate cu Regulamentul Comisiei de Pictură Bisericească, iar la o biserică monument istoric se efectuează lucrări de restaurare, reabilitare (biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Șomcuta Mare).

În cadrul Anului omagial al îngrijirii bolnavilor și Anului comemorativ al tuturor sfinților tămăduitori fără de arginți în Patriarhia Română, s-a deschis expoziția de icoane „Chipuri din veac în veci”, ediția a IX-a, în cadrul căreia au fost expuse icoane de patrimoniu restaurate, icoane ale pictorilor care activează în Episcopia noastră, cu tematica anului omagial, carte veche și obiecte bisericești.

La propunerea și cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, a fost pictată Icoana Anului omagial al persoanelor vârstnice, realizată de către pictorul bisericesc Gabriel Solomon.

Anul 2024 ne-a oferit prilejul să ducem mai departe purtarea noastră de grijă față de semenii noștri aflați în situații sociale precare și să ne manifestăm faptele milei creștine, întăriți în convingerea că orice act de milostenie făcut către unul dintre semenii noștri este primit și răsplătit de Dumnezeu.

Episcopia noastră desfășoară, prin protopopiate și parohii, în fiecare an, câteva proiecte sociale cu caracter permanent:

Proiectul „ Construiește o casă, zidește suflete ” își propune construirea unei case în fiecare protopopiat pentru sprijinirea familiilor afectate de calamități naturale ori a celor cu mulți copii, afectate de sărăcie și lipsite de resurse. Anul trecut, în cadrul proiectului, costul total pe cele 8 protopopiate a fost de 319.758 RON , la care se adaugă 80.000 Euro – casa de la Merișor.

” își propune construirea unei case în fiecare protopopiat pentru sprijinirea familiilor afectate de calamități naturale ori a celor cu mulți copii, afectate de sărăcie și lipsite de resurse. Anul trecut, în cadrul proiectului, costul total pe cele 8 protopopiate a fost de , la care se adaugă 80.000 Euro – casa de la Merișor. Prin Proiectul “Ghiozdanul micuțului creștin” au fost oferite rechizite școlare, ghiozdane și îmbrăcăminte în valoare de 699 RON pentru 1.395 de elevi.

Prin Proiectul „Îmbracă un copil de Praznicul Învierii Domnului” au beneficiat de îmbrăcăminte și alimente un număr de 927 copii , toate acestea în valoare de 336.083 RON.

Prin Proiectul „Oferă un dar de Sărbătorile Nașterii Domnului” s-au acordat cadouri în alimente și haine în valoare 278 RON pentru 12.115 de beneficiari.

De toate activitățile și proiectele desfășurate de către Episcopia noastră au beneficiat un număr de 41.307 persoane, iar totalul tuturor activităților sectorului social-filantropic însumează valoarea de 6.785.309,62 RON (1.357.061 EURO).

În ce privește activitatea catehetică din Eparhie, în anul calendaristic 2024 au avut loc 138 de tabere și școli de vară, în care au luat parte 8.890 de tineri participanți.

În cursul anului 2024 au fost săvârșite următoarele servicii religioase în Eparhia noastră: Botezuri – 3.312; Cununii – 1.669; Înmormântări – 4.787.

În anul 2024, de sărbătoarea Învierii Domnului, a fost adusă pentru a cincisprezecea oară Sfânta Lumină de la Sfântul Mormânt din Ierusalim, prin bunăvoința domnului ing. Mircea Lețiu, fost membru al Adunării Eparhiale a Episcopiei noastre.

La toate acestea, adăugăm participarea ierarhilor noștri la slujbele de târnosire și sfințire de biserici, săvârșite de Preasfințitul Părinte Iustin și Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, precum și participarea la diferite manifestări cultural-religioase. Pentru toate binefacerile revărsate asupra Eparhiei noastre se cuvine să mulțumim lui Dumnezeu, îndreptându-ne gândurile de prețuire către preoții, monahii și credincioșii Bisericii noastre strămoșești.

