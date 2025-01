În Petrova și Cupșeni, doi primari noi, tineri!

Am promis trecerea în revistă a noilor primari de Maramureș, o facem. Ne-au mai rămas doi acum, le-am dat răgaz să facă, să înțeleagă. Acum, avem în față noii primari din Petrova și din Cupșeni. Să-i ascultăm!

Nicolae Buda, 46 de ani, este noul primar al comunei Cupșeni. Promite deschidere, corectitudine, sinceritate. Îl întrebăm, ca pe toți ceilalți, ce a găsit în Primărie și ce are de gând să facă.

„Sunt atâtea probleme de rezolvat… pe care le cunoșteam de altfel, am fost viceprimar. Dar nu reușeam, împreună cu Consiliul Local, să găsim o formulă de colaborare. A fost o continuă luptă. Unele probleme se puteau rezolva, altele nu. Dar nu contează acum, important e ceea ce avem de făcut. În primul rând, avem o mare problemă cu apa. Stăm foarte prost cu apa, dintotdeauna, mai ales vara. Avem rețea cu finanțare europeană pe linia Cupșeni-Libotin-Costeni. Trebuie să facem o rețea de apă dinspre Ungureni, ei stau mai bine și e normal să avem toți apă. Apoi, în aval de Libotin, avem o stație de epurare în paragină, este rețea de canalizare pe aceeași rută cu cea de apă, dar epurarea nu funcționează. Nu întrebați… Avem nevoie de apă inclusiv la acea rețea, pentru epurare. Cu sursa de la Ungureni, ar fi. Apoi, avem de lucru la infrastructură, la străzi. Avem în curs asfaltări prin Saligny, în total 9,3 kilometri. S-au apucat. Dar sunt probleme, tot din lipsa colaborării. Primăria este în conflict cu constructorul, lucrări neexecutate puse în plată. Dar vrem să facem pace și să continuăm lucrările. Peste toate însă, trebuie să ne schimbăm. Și de jos și de sus, la nivel național. Să avem grijă de banul public, să fim mai responsabili” – ne spune noul primar al comunei Cupșeni, Nicolae Buda.

Are provocări mari, o comună ce se depopulează vizibil, buget modest. Are de lucru!

În Petrova, noul primar este Gheorghe Grigore Palcuș, de 42 de ani, fost contabil în Primărie, masterand în Drept administrativ, a lucrat și pe consultanță pe proiecte europene.

„Ce am găsit? Datorii, recunosc. Dar și proiecte în derulare. Căminul cultural și asfaltările au termene de finalizare anul acesta. Scopul principal e să stingem datoriile. Am avut 46 milioane lei, am ajuns la 18-19 milioane lei acum. Continuăm să stingem din ele. Mai avem investiție Saligny de 25 milioane lei împreună cu Bistra, pentru canalizare la noi și în satul lor Crasna Vișeului. Sperăm să se lanseze și proiectul de alimentare cu apă prin AFM, avem rețea dar e învechită și sunt pierderi. Avem și proiect de modernizare a iluminatului public. Ne-am mișcat repede și am trecut 170 de dosare de persoane vulnerabile energetic, eligibile la programul de fotovoltaice. Am mai avea câteva zone de electrificat, am mai avea de asfaltat, este de lucru. Lucrăm de asemenea la cadastrarea gratuită, fosta conducere a finalizat două sectoare, avem în lucru alte două. Avem energie, putere, vrem să facem treabă. Și sper să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor oamenilor. Eu le dau dreptate și când exagerează. Sunt justificați să aibă așteptări de la noi, de aia suntem aici!” – spune noul primar de Petrova.