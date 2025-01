Episcopia Ortodoxă vrea să înceapă lucrările la Spitalul de Îngrijiri paliative

„Biserica Ortodoxă Română e cel mai mare filantrop din România, pe ansamblu, pentru că ea are instituții și are preoți și parohii, și în fiecare parohie se desfășoară, cel puțin, se rezolvă cel puțin un caz social, dacă nu 4-5 cazuri sociale”, a afirmat Preasfințitul Iustin, episcopul ortodox al Maramureșului și Sătmarului.

În acest context, el a amintit că în eparhie func­ționează Centrul Rezidențial de la Coroieni, cu 40 de bătrâni, în administrare exclusivă a Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Următoarele proiecte sociale vizează construirea unui spital și a unei grădinițe.

„Ne va ajuta Dumnezeu să pornim lucrările la Spitalul de Îngrijiri Paliative, cu 120 de bolnavi, 120 de paturi, unde îi vom îngriji pe cei care nu are cine să îi îngrijească, iar spitalul se va numi „Sfântul Nectarie”. Grădinița noastră este în fază de construcție, Grădinița «Îm­pără­teasa Îngerilor», care va fi în vecinătatea Bisericii Nașterea Domnului și va putea școlariza 120 de copii. Și toate acestea, pe lângă activitatea pastorală, care, până la urmă nici nu o mai punem, câte liturghii s-au să­vâr­șit, câte cuvântări s-au rostit, câte sfințiri s-au făcut, câte ierurgii s-au săvârșit, toate sunt cuprinse la rapoarte, dar acestea fac parte din fișa postului, până la urmă, nu-i nicio vrednicie, acestea suntem datori să le facem și nu trebuie să ne laude nimeni, ne binecuvintează Dumnezeu pentru că aducem bucurie și mângâiere poporului”, a punctat Preasfințitul Iustin.