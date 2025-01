Investiţii numeroase în Firiza şi Blidari în 2025

Localnicii din cartierele Firiza şi Blidari au motive de bucurie. Primăria are în plan să înceapă modernizarea zonelor respective încă din acest an. Astfel, există mai multe proiecte ce vor schimba faţa cartierelor.

„Avem și în acest an o întreagă listă de lucrări la care lucrez alături de colegii mei pentru a putea să le demarăm într-un timp cât mai scurt. Mă refer aici la extinderea rețelei de apă și canalizare pentru străzile din Blidari și Firiza, construirea a două locuri de joacă pentru copii în Firiza: unul în fosta locație a dispensarului veterinar și celălalt în zona Limpedea, extinderea iluminatului public în zona Barajului, refacerea punților pietonale din Ferneziu și Firiza, dar și multe altele pe care vi le voi prezenta în lunile ce urmează. Poate cea mai importantă veste pe care o avem pentru băimărenii din Firiza este proiectul de extindere a rețelei de gaze la care lucrăm în aceste momente. Urmează să demarăm procedura de întocmire a documentației tehnice și, în cursul anului curent, vom începe studiul de fezabilitate și proiectarea pentru acest obiectiv. Iar pentru că mulți dintre băimărenii care locuiesc în zona Lunci mi-au cerut să organizăm o întâlnire și acolo, am vorbit deja cu colegii mei din Primărie și, săptămâna aceasta, ne vedem cu toții acolo”, a spus Doru Dăncuş, primarul Băii Mari.