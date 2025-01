O nouă întâlnire cu societatea civilă pentru dezbaterea proiectelor din Baia Mare

O infrastructură rutieră și edilitară bine pusă la punct este vitală pentru orice oraș care are planuri serioase de dezvoltare.

Reabilitarea și modernizarea străzilor, a bulevardelor, astfel încât să corespundă nevoilor de azi, soluții inteligente de mobilitate urbană cum ar fi încurajarea folosirii mijloacelor de transport în comun și a celor ecologice, au fost doar câteva dintre temele dezbătute la o nouă întâlnire a administrației locale băimărene cu societatea civilă.

„Sunt multe lucruri pe care avem obligația să le facem dacă ne dorim să concurăm cu alte municipii importante din România. Am discutat despre toate acestea zilele trecute, la cel de-al doilea eveniment în care am reușit să aducem împreună experți și parteneri importanți ai municipiului nostru: arhitecți, proiectanți, constructori, reprezentanți ai rețelelor de utilități, companii de drumuri, instituții publice și specialiști în mobilitate urbană. Le suntem recunoscător tuturor celor care au dat curs invitației noastre și au participat la prima ediție a Civic infrastructură – planuri pentru viitorul Municipiului Baia Mare”, au spus organizatorii. Astfel, s-a discutat despre următoarele proiecte: pasajele Italsofa și Clubul Văcarilor, respectiv Centura Metropolitană; modernizarea bulevardelor și reabilitarea străzii Victoriei; proiectul URBIS – modernizarea parcului auto de transport public și implementarea stațiilor de încărcare; coridoarele de mobilitate urbană Centrul Istoric și Malul stâng al Săsarului; implementarea sistemului ITS, o soluție smart pentru gestionarea traficului; proiectul Smart Eco, pentru un transport mai sustenabil.

Implicarea fiecăruia contează, iar atunci când toți actorii importanți – de la autorități la specialiști și până la comunitate – își unesc forțele, nimic nu mai pare imposibil.