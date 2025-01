Operație pe coloană în premieră, la Spitalul Județean de Urgență

O pacientă și-a recăpătat mobilitatea

În cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Constantin Opriș Baia Mare” (SJUBM) s-a realizat, în cursul lunii decembrie, o intervenție chirurgicală în premieră. Echipele de Ortopedie și Neurochirurgie au colaborat într-o manieră integrată, unind expertiza celor două specialități pentru a trata o pacientă cu o leziune traumatică complexă, care a implicat atât coloana lombară, cât și bazinul.

”Intervenția a avut ca obiectiv corectarea unei disjuncții spino-pelviene, o afecțiune rară și dificil de tratat, care presupune separarea structurilor vertebrale de la nivelul coloanei lombare de centura pelviană. Este vorba despre o pacientă în care în urma unui accident i-a fost secționată coloana fapt ce a dus la pareze ale membrelor inferioare. În urma acestei intervenții pacienta a putut să-și recapete mobilitatea. Procedura a fost realizată folosind tehnologie de ultimă generație, inclusiv instrumentație de coloană Stryker, ce asigură precizie și siguranță maximă în timpul intervenției. Un aspect remarcabil al acestei intervenții este tehnica AO minim invazivă, care presupune o incizie mică și o abordare chirurgicală virtuală, reducând riscurile și timpul de recuperare post-operatorie. De asemenea, intervenția a fost ghidată sub control RxTv, o metodă avansată de vizualizare în timp real, care permite chirurgilor să ajusteze și să verifice în mod continuu poziția și alinierea structurilor tratate, fără a le expune chirurgical”, explică reprezentanții spitalului.

Intervenţia a fost realizată la sala de operație de Ortopedie, de către o echipă formată din Dr. Andrei Prie, medic primar Ortopedie-Traumatologie, Dr. Horațiu Chițac, medic primar Neurochirurgie, Dr. Radu Taloș, medic specialist Ortopedie-Traumatologie, As. Sergiu Lăcătuș, As. Bogdan Prie (operare RxTV). Extrem de importantă în reuşita acestei operaţii a fost şi munca depusă de echipa de anestezişti formată din: Dr. Artur Donica și As. Romelia Stan.

”Această intervenție reprezintă un progres semnificativ pentru medicina din județul nostru, demonstrând capacitatea echipelor medicale de a face față unor cazuri extrem de complicate cu tehnologie de vârf și proceduri minim invazive. În plus, acest tip de colaborare interdisciplinară între specialități evidențiază importanța echipelor bine pregătite și coordonate în tratarea unor afecțiuni complexe. Nu putem fi deschizători de drumuri în toate situațiile, dar suntem încântați de realizarea acestei intervenții chirurgicale la SJUBM. Întotdeauna o astfel de reuşită este rezultatul unei munci în echipă. Încă o dată mă declar mândru de colegii mei, care au dovedit din nou că sunt extrem de bine pregătiţi şi nu se tem să apeleze la metode mai puţin obişnuite, totul în favoarea pacientului”, a declarat Alexandru Oros, managerul Spitalului Județean de Urgență Baia Mare.