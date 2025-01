Medic neurochirurg din Baia Mare, condamnat la închisoare cu executare

Un medic neurochirurg din Baia Mare a fost condamnat la o pedeapsă de 4 ani și 6 luni, cu executare. Tribunalul Maramureș a decis condamnarea medicului la 1 an și 6 luni de închisoare, cu executare, pentru fapte de înșelăciune. Pentru că nu este pentru prima dată când cadrul medical a avut probleme cu legea, pedeapsa s-a cumulat cu una mai veche, de trei ani de închisoare, dați inițial cu suspendare.

”În temeiul art. 396 alin. 2 Cod procedură, condamnă pe inculpata Bechiș Carmen Dorina, la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată (faptă din 21.01.2022). Constată că fapta care face obiectul prezentului do­sar este comisă în stare de recidivă post­condamnatorie cu faptele pentru care inculpata a fost condamnată la pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare şi suspendarea executării pedepsei rezultante de 3 ani pe un termen de supraveghere de 4 ani. (…) Revocă suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei rezultante de 3 ani închisoare (…) şi dispune executarea acesteia. În temeiul art. 96 alin. 5 Cod penal şi art. 43 alin. 1 Cod penal adaugă pedeapsa aplicată prin prezentat hotărâre, respectiv de 1 an şi 6 luni, la pedeapsa de 3 ani închisoare, reprezentând pedeapsa anterioară neexecutată, în final inculpata urmând să execute pedeapsa rezultantă finală de 4 ani și 6 luni închisoare în regim de detenție”, se precizează în sentința dată de Judecătoria Baia Mare.

Apelul cadrului medical a fost respins de Curtea de Apel Cluj, ca fiind nefondat.

Ultima condamnare se referă la faptul că medicul a luat un împrumut de 10.000 lei de la CAR CASPEV Baia Mare și a girat suma falsificând semnăturile a două persoane și folosind datele personale ale unor pacienți. Aceștia au primit somații pentru neplata ratelor, moment în care au început verificările și s-a descoperit înșelăciunea.