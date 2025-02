Liceul Auto din Baia Sprie se modernizează

Primăria Baia Sprie anunță că au început lucrările de reabilitare a liceului auto din oraș. Proiectul este amplu, finanțat din fonduri nerambursabile, dar și de la bugetul local.

„După ani mulți în care doar s-a constatat faptul că Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie are nevoie de modernizare, am luat concret măsuri și am accesat fonduri europene de reabilitare a imo­bilului principal al instituției, a sălii de sport și a cantinei aferente. În cazul clădirii principale vorbim despre un proiect care aduce fonduri din PNRR și de la bugetul local în valoare de 7,8 milioane lei. În această lună am semnat contractul de execuție. Lucrările au început la etajul 2, holuri și pod. Procesul educativ nu este semnificativ perturbat, elevii desfășurându-și orele la etajul unu al instituției”, a explicat Sebastian Alin Bîrda, primarul orașului. Lucrările propuse a se realiza sunt următoarele: înlocuirea integrală a tâmplăriei – geamuri și uși interioare și exterioare; izolarea termică a clădirii cu vată bazaltică de 15 cm grosime; izolarea podului și a subsolului; refacerea ancadramentelor la geamuri; înlocuirea tuturor instalațiilor electrice, sanitare, termice (calorifere, conducte, centrală); realizarea pe fiecare nivel a unui grup sanitar suplimentar de cel existent; tencuieli și vopsea la interioare și exterioare; montarea unui sistem de supraveghere video în interior și exterior; montarea a două rezervoare de apă, de 6000 l fiecare, necesare asigurării unui debit suficient de apă în cazul unui incendiu; montarea de panouri fotovoltaice pentru asigurarea de energie electrică verde.