Numeroase amenzi date pe Legea picnicului, în Maramureș

Anul trecut, jandarmeria montană a aplicat numeroase sancțiuni pe Legea picnicului, cei prinși că desfășoară astfel de activități, cu focul deschis, fiind atenționați sau chiar amendați de oamenii legii.

Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Maramureș recunosc însă că problema este una mai complicată, deoarece nici primăriile nu au amenajat spații speciale pentru ca cetățenii să poată ieși liniștiți la iarbă verde, fără să încalce legea. Situația nu este una nouă și, în ciuda eforturilor, nu pare să se schimbe.

„Constatăm în continuare menținerea la un nivel destul de ridicat desfășurarea unor activități de picnic, care sunt reglementate prin lege. Legea 54 din 2012 prevede clar cum se pot desfășura aceste activități și în ce loc. Din păcate, al doilea criteriu ca importanță, în ceea ce privește rezultatele obținute de jandarmeria montană, reprezintă sancțiunile aplicate la această lege a picnicului. Noi am încercat prin acțiunile specifice să avem în primul rând un dialog cu cetățenii, însă este de înțeles că fiecare dintre noi simțim nevoia ca, la final de săptămână, după agitația din oraș, să ieșim la o activitate de recreere. Însă ce trebuie să avem în vedere este faptul că, în majoritatea cazurilor în care am constatat astfel de activități, a fost și focul deschis, care prezintă un pericol. Drept dovadă acele incendii din luna septembrie în zona de lângă Baia Mare, în zona localității Lăpușel, unde a fost un foc scăpat de sub control și au fost pagube materiale.

Din păcate, aceste locuri special amenajate care sunt cerute de lege lipsesc aproape cu desă­vârșire. Am continuat și-n anii trecuți și în anul care vine ne-am propus să intensificăm relația cu autoritățile publice locale, astfel încât acestea să întreprindă măsuri să amenajeze aceste locuri, pe cât posibil, pentru activități de picnic. Am luat legătura cu autoritățile locale unde s-au identificat locuri care se pretează pentru astfel de locuri de picnic. Aici mă refer la Izvoare, Poiana Boului, Valea Neagră, Valea Șuiorului. Se pare că întâmpinăm dificultăți în amenajarea lor. Sperăm ca anul acesta, să îm­bu­nătățim un pic această situație”, a declarat Dorin Petrean, comandantul Detașamentului 3 jandarmi Baia Mare.

Băimărenii sunt și ei nemulțumiți de lipsa locurilor special amenajate pentru picnic. Unii au recunoscut chiar că au avut discuții în contradictoriu cu jandarmii și de aceea au venit la iarbă verde cu grătarul de acasă, ca să nu facă foc în vatră.

„Și pe noi ne-au luat jandarmii la întrebări, când ne-am oprit la iarbă verde pe drumul spre Mogoșa, unde era un mic foișor. Ne-au spus că nu avem voie să stăm și le-am explicat că ne-am adus grătarul de acasă și nu am făcut foc în vatră, tocmai ca să nu fie probleme”, a declarat Ionel P., din Baia Mare.

„Mi se pare anormal să nu ai locuri de picnic amenajate aproape de municipiul reședință de județ. În afară de Nistru, unde s-a mai făcut câte ceva, nu este nimic. La Chiuzbaia e mizerie, nu e nimic făcut cum trebuie, fiecare face ce vrea, iar în rest nimic. Eu cu familia merg în schimb la Băiuț, unde există amenajări făcute, chiar dacă e drept că trebuie să ai noroc să prinzi un foișor liber, dar în rest totul e așa cum trebuie. Însă e prea departe de Baia Mare și de aceea mulți preferă zona Izvoare, de exemplu, unde, din nou, nu e nimic amenajat. Așa că se descurcă fiecare cum poate”, este de părere un alt băimărean.