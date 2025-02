Politicianul. Omul (ne)potrivit la locul (ne)potrivit

Firesc ar fi ca în zona administrativă-statală, funcțiile de execuție să fie ocupate de profesioniști, nu de politicieni. Gen ministrul Finanțelor, ministrul Mediului, ministrul Apărării, ministrul Justiției. Altfel, există riscul ori ca ei să fie păpuși de ținut în fereastră, fie să facă rău. Masiv. Și exemplificăm.

În plan extern, inițial. Mai știți scandalul lui Donald cu migranții returnați Columbiei și amenințările de taxe? S-au împăcat. Dar de atunci, crește într-una pe burse prețul cafelei, nu se mai oprește. Același personaj a semnat ordin executiv ca unitatea militară de tristă faimă Guanatanamo Bay, cea cu torturile presupușilor teroriști arabi, să găzduiască 30.000 de imigranți până li se decide soarta. Știți cum sunt numiți? „Criminal illegal aliens”, și nu râdeți, sunt vizați și 3500 de români… Și de la același personaj citire, experții CDC, cel mai important organism medical de control al bolilor, nu mai au voie să conlucreze cu Organizația Mondială a Sănătății…au interdicție. Încă una cu el și trecem la alții… mai ieri aclama că proaspăt desființatul Departamentul pentru Diversitate, Incluziune Echitate e de vină pentru ciocnirea avionului cu elicopterul. Dar să trecem la viitorul lor ministru al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr, ce se bâlbâie în fața comisiei, negând că e conspiraționist, antivaccinist etc. La final, președintele Comisiei a răbufnit: „Nu contează ce spuneți acum și aici pentru că nimic din ce afirmați nu e adevărat și nu reflectă ceea ce credeți și ați declarat de-a lungul a zeci de ani. Aceasta e o funcție care înseamnă viață și moarte. E mult prea important față de jocurile pe care le faceți, domnule Kennedy”. În paralel, statul Kansas are o explozie a tuberculozei cum n-a mai avut SUA niciodată. Stați așa, că și la noi e stare de alertă epidemiologică, cu 133.635 de cazuri de gripă severă. La toate aceste măsuri, haioșii Internetului din SUA se întreabă: „No, OK, s-au ieftinit ouăle până la urmă?”, aceasta fiind atât o problemă reală, cât și o temă de campanie.

Între timp, România. Cea cu un deficit bugetar de 152,7 miliarde de lei. Cea cu directorul Romsilva care a luat purcoiul de bani ca sume compensatorii de la Stat la pensionare, dar e reangajat înapoi pe loc la aceeași instituție! Specialiștii au considerat, la formatarea bugetului național, că inflația e de 4,4%, când ea e de 8,4%… Consiliul Județean Timiș face reduceri de personal, cel din Buzău refuză. Noul ministru al Învățământului e puțin prea competent pentru funcția sa, dacă nici ăsta nu face treabă înseamnă că efectiv nu se poate, nu-i cu cine. Nea Gigi redevenit politician se face că nu mai e patronul FCSB, așa a ordonat presei să scrie, în fapt a transferat acțiunile fiicei ca să nu fie incompatibil.

În lume? Angela Merkel, autor moral al sufocării Europei cu imi­granți, atacă pe actualii lideri germani care bat palma cu extrema dreaptă ca să poată guverna. Politicienii Turkmenistanului își obligă sub amenințare cetățenii să nu mai întineze chipul iubitului conducător folosind ziarul unic și de propagandă ca hârtie igienică. Nu vă sună cunoscut, deja vu? Biserica Ortodoxă Rusă anunță că trimite pe front de cinci ori mai mulți preoți. În regulă, dar care e explicația oficială dată de patriarh? Atenție, noaptea minții. „Ucrainenii forțează soldații ruși să comită crime de război”!!!