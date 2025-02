Egiptenii ar putea construi o parcare subterană în centrul oraşului în Baia Mare!

Discuţii importante ale administraţiei locale băimărene cu potenţiali investitori din Egipt. Aceştia s-ar arăta interesaţi de mai multe investiţii în infrastructura oraşului, în viitorul apropiat.

”Oportunitățile se caută, nu se așteaptă! Acesta este principiul după care mă ghidez când vine vorba de a găsi soluții de finanțare pentru obiectivele de investiții de care Baia Mare are nevoie. Am avut o întâlnire promițătoare cu domnul Shawki Said Mohamed Aly, președintele Institutului Superior pentru Studii Manageriale și Tehnologia Producției (Egipt, Guvernoratul Al-Gharbiya), alături de care am discutat, punctual, despre câteva proiecte strategice aflate în portofoliul nostru, respectiv despre oportunitatea de a dezvolta și consolida parteneriate public-private pentru a le implementa. Mă refer aici în special la obiective de investiții extrem de necesare pentru Baia Mare, însă pentru care nu există în aceste momente axe de finanțare prin fonduri europene, ca de exemplu parcări supra și subterane. Rețeaua de parcări publice din municipiu necesită o atenție sporită, dat fiind și numărul relativ ridicat de autoturisme, asta în paralel cu implementarea unor proiecte de modernizare și reabilitare a infrastructurii rutiere și încurajare a folosirii mijloacelor de transport în comun sau a celor ecologice” – a spus primarul Doru Dăncuş.

Concret, administraţia locală îşi doreşte construirea primei parcări subterane, pe 3 niveluri – două subterane și unul la sol – în zona Muzeului de Mineralogie, aflată în centrul orașului. Proiectul prevede peste 300 de locuri de parcare pentru mașini, 56 pentru biciclete și stații de încărcare pentru vehicule electrice. Investiția se ridică la aproximativ 74 milioane de lei și are un termen estimat de amortizare de 10 ani.