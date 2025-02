Gratuitate la bazinul de înot al comunei Recea!

– hotărârea a iscat discuţii –

Situaţie cel puţin ciudată în Comuna Recea, din cauza unei hotărâri pe care consilierii locali au adoptat-o recent, cu majoritate de voturi. Aceasta aduce însă deservicii bugetului local. Unii s-au sesizat ”din oficiu” şi au cerut explicaţii publice.

”Hotărârea Consiliului Local prin care consilierii locali (9 din 15) au votat gratuitate pentru ei la bazinul de înot ridică semne de întrebare. M-au întrebat mulţi dacă nu este conflict de interese, deoarece consilierii locali şi-au votat un avantaj personal. Răspunsul meu este că studiem legalitatea hotărârii și că gratuitatea nu este oportună, deoarece suntem la 70 % procentul de recuperare a cheltuielilor la bazin. Adică restul de 30 % din cheltuieli se acoperă din bugetul local, adică din banii cetățenilor. Am ajuns astfel vedete negative în întreaga țară și mă întreb cum voi explica sponsorilor care vin alături de noi și de copiii de la Academica. Suntem pe un trend bun, am redus cheltuielile, am mărit încasările din toate sursele, am îmbunătățit serviciile, igiena este exemplară, există o echipă bună și inimoasă, dar parcă cineva din Consiliul Local dorește invers. Oferim gratuități echilibrate după un anumit program și aducem pierderea la zero sau, într-un viitor apropiat, punem lacăt? Și când mă gândesc că așa cum am început, eram pe un drum bun. Oare chiar ne vrea cineva răul? La mine însă răul acesta nu are sorți de izbândă!” – a spus primarul Alexandru Ardelean.