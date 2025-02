În vremuri de austeritate, un fost parlamentar maramureşean vrea majorarea indemnizaţiei primită de la CNIR

Pentru unii mumă, pentru alţii ciumă

Deşi Guvernul a anunţat îngheţarea salariilor şi pensiilor, odată cu adoptarea Ordonanţei Trenuleţ, unii bugetari au pretenţii financiare.

Potrivit Economedia, fostul parlamentar maramureşean, Marius Sorin Bota, membru în Consiliul de Administraţie al Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR), a cerut în Consiliul de Remunerare, majorarea indemnizației tuturor membrilor CA ai instituției, de la 8.591 lei la 27.000 lei brut.

Deocamdată, creşterea nu s-a concretizat pentru că este nevoie de aprobare în Adunarea Generală a Acționarilor a CNIR. Marius Sorin Bota a fost ales în 2008 senator de Maramureș pe listele PSD. După două mandate de senator, în decembrie 2016 a fost ales deputat de Maramureș. La finalul anului 2019 a votat moțiunea împotriva Guvernului Dăncilă, atunci fiind exclus din PSD. Din declarația sa de avere depusă în iunie 2024, rezultă că Marius Sorin Bota deține împreună cu soția sa un teren intravilan de 3.712 mp în Oradea, 3 terenuri agricole în Maramureș și un teren intravilan în Cluj. Tot împreună cu soția sa are 5/6 dintr-o casă de 329 mp în Cluj-Napoca. Mai deține un spațiu comercial în Oradea, plus o casă de vacanță în localitatea Valea Drăganului, din Cluj. În perioada 1993 – 2007, a strâns bijuterii, ceasuri și tablouri evaluate la 30.000 de euro, dar în conturi are doar 5.348 lei. Este asociat în 6 firme. A încasat un salariu anual de 11.943 lei de la firma din Cluj-Napoca şi 52.500 lei de la CNIR.