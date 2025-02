Accederea în sferturi, o formalitate!

Știința Explorări Baia Mare – Universitatea Cluj-Napoca 3-0 (25-22, 25-19, 25-21)

Așa cum era de anticipat, Știința Explorări s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României în dauna ultimei clasate din Divizia A1. Vineri, la Piatra Neamț, băimărenii au învins cu scorul de 3-0 (25-22, 25-19, 25-21) pe Universitatea Cluj-Napoca, însă nu atât de facil pe cât sperau elevii lui Marius Botea.

Fără set câștigat în campionat, studenții clujeni au încercat să spargă gheața în Cupa României, însă nici în această competiție norocul nu le-a surâs. Dar au fost aproape în primul act, cedat la 22, însă și în celelalte două seturi au evoluat peste așteptări, adjudecate tot de băimăreni, la 19 și 21, victoria echipei noastre fiind previzibilă.

Știința Explorări Baia Mare: Bălăi 8 p (un blocaj), Chirino 6 p (2 blocaje), Tănase 5 p, Breban 12 p (2 blocaje), Szabo 9 p (un as, 4 blocaje), Cheagă 12 p (2 ași), Crișan (libero, 60%). Au mai jucat: Medina, Badea 3 p (un blocaj), Urian (libero). Antrenori: Marius Botea, Gheorghe Socaciu, Ciprian Neamț.

Universitatea Cluj-Napoca: Verciuc 1 p (as), Vasian 9 p (un as, un blocaj), Onofrei 2 p, Popovici 7 p (2 blocaje), Savu 8 p (un as, 2 blocaje), Mocan 17 p (un as), Neag (libero, 56%). Au mai jucat: Opriș, Someșan, Abraham. Antrenori: Piotr Sobolewski, Alexandra Bara.

Au arbitrat: Cristian Botezatu (Piatra Neamț), Bogdan Stoica (București).

Rezultate optimi de finală: SCMU Craiova – CSU Știința București 3-0; Știința Explorări Baia Mare – Universitatea Cluj-Napoca 3-0; Unirea Dej – Steaua București 0-3.