Bullying à la Donald, reţeta economică a următorilor patru ani

Reţeta de succes a lui Donald este să forţeze mâna celor din jur. El crede că Lumea e o imensă afacere şi că el are acum toate cărţile. A pornit un război economic cu trei ţări deo­dată… orice economist cu tot creierul la el i-ar fi zis s-o facă pe rând măcar. Cui să-i zică? Acum, blitzkriegul lui a destabilizat bursele, omul începe să înţeleagă şi a dat înapoi cu Canada şi Mexicul, nu de alta, dar i-o fi prezentat careva realitatea: sunt principalii săi parteneri economici. A pus gând rău şi Uniunii Europene, că cică nu cumpărăm destul de la el.

Ce? Maşini? Sorry, nu încap pe străzile europene, ba și consumă monstruos. Mâncare? Nu e bună. Cum să mănânce italienii sau grecii aşa ceva, ei cu cele mai gustoase bucătării din lume? Şi de ce ai duce războaie economice cu aliaţii tăi? Da’ dacă se decid ăia să-şi vândă marfa între ei, Canada, Mexic, Europa? Fără tine? Ba să nu-ţi mai ia nici armele, avioanele, că-s scumpe a dracului? Ce te faci, Mr. President? Ce face el e ce auziţi Dvs. că se face la şcoală… bullying, a lua tare pe cineva ca să se piardă. Un fel de reacţie manelisto-valutistă, cine are ciocu’ mai mare, te ia tare să te pierzi. Ori…o face cu Europa, cea care face politică de mii de ani? Greu de crezut. Şi concesiile ce i se vor face vor fi calculate. Spre deosebire de el, liderii europeni, în mare parte, îşi ascultă consilierii şi acceptă şi cer calcule economice. Ursula Von der Leyen a şi anunţat că „ne vom proteja întotdeauna propriile interese oricând şi oricum este necesar”.

Cu Canada şi Mexic, SUA are între 300 şi 500 miliarde de dolari schimb comercial anual. I-o fi zis cineva, c-a dat înapoi în două zile, deşi o prezintă ca pe o mare victorie.

Acum, a înţeles şi caută victorii mai mici. Unde iar îşi va rupe gâtul, pentru că nu ştie istorie. După întâlnirea cu prietenul Beni, zice că SUA va prelua Fâşia Gaza, va face curăţenie şi va dezvolta. În sinea lui, deja vede staţiuni, terenuri de golf. Habar nu are aparent că are de-a face cu palestinienii, care sunt în război şi în continuă luptă de sute de ani, e pământul lor sfânt acolo. Şi mai vrea circ cu nordicii, pentru Groenlanda. Perfect. Cu arabii şi cu vikingii, bună alegere… Ba ameninţă acum Africa de Sud că le taie toate ajutoarele şi chiar intervine, pentru că Guvernul confiscă terenuri, dar nu oferă nici o dovadă. Ştiţi cine nu e american, ci din Africa de Sud? Elon. Elon Musk.

Deja americanii de rând, mai puţin cei sideraţi de prezenţa sa portocalie, sunt disperaţi, le e ruşine că se râde în lume de ei. „Make orange man calm again, he is flying very high and can fall on his face”, zice unul. „Faceţi omul portocaliu înapoi calm, zboară prea sus şi poate da cu faţa de pământ”… Dar o fac şi acasă la ei, comit şi acolo grozăvii. OK, vrei să închizi o agenţie, închide-o. Dar să zici tu, Donald, de USAID că e condusă de „radical lunatics”, iar Elon să zică de ea că e „a criminal evil organisation” e cam multişor, nu?

Şi încheiem cu un proverb turcesc, dacă tot e Erdogan destul de asemănător. „Când un clovn se mută la palat, nu devine rege. Palatul devine circ”. O dovedeşte viitorul ministru al Sănătăţii american, Robert F. Kennedy Jr, cel care spunea de fluorul din apa de robinet că poate altera/schimba sexul copiilor, că temutul COVID era făcut să atace mai ales caucazieni şi negri, dar mai puţin evrei Ashkenazi şi asiatici. Şi multe altele. El va deveni ministru al Sănătăţii. Clovnul perfect.