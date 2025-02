Drumurile noastre toate se vor asfalta vreodată?

Una caldă, două reci în Groşii Ţibleşului

Orice am zice, există o evoluţie vizibilă în ce priveşte drumurile din Maramureş. Se circulă pe asfalt până în cele mai neaşteptate locuri. Comuna Groşii Ţibleşului, că de ea vorbim, are aproape 100% asfaltate străzile. Aproape.

Drumul intercomunal Groşii Ţibleşului-Botiza este în acest moment singurul fir de asfalt ce leagă Ţara Lăpuşului de Valea Izei şi Maramureşul Istoric. A fost judeţean, apoi forestier, apoi intercomunal. Ar fi vrut să-l predea înapoi, gata asfaltat, judeţului. În prezent, însă, nu se poate. Groşii l-ar da, Botiza nu poate pentru că e depus spre finanţare la programul Saligny, dar nefiind începute lucrările, anul acesta sunt mici şanse de finanţare, spun cei care au călcat pragul instituţiilor de finanţare guvernamentale. Se vor finanţa doar proiectele înaintate, ajunse la 80%. Teoretic, pe drum e oprită circulaţia, ca pe timp de iarnă, dar Groşii au trimis utilaj şi au deszăpezit şi au pus zgură, ca să nu aibă evenimente nedorite, dacă tot e iarna modestă. E făcută documentaţia de predare, dar… nu se poate.

Alt drum local, acesta fiind ieşirea spre Minghet, este cel spre Muntele Ţibleş, pe Valea Bradului. Cerut de autoritatea locală pentru a fi asfaltat pe 700 de metri, cât sunt locuinţe. Drumul, forestier fiind, a intrat anul trecut în reabilitare, acel proiect al silvicilor cu trei straturi de piatră de dimensiuni diferite. A funcţionat pe alocuri, am circulat perfect pe Şibila în Băiuţ, ca pe Baicu la Dragomireşti. Aici însă, pe Valea Bradului, “ceva n-a puşcat”: ultimul strat e moale, parcă e gips, se lipeşte de roţi, de maşină. E deja plin de gropi şi are mari şanse ca până la primăvară să fie mai rău decât a fost înainte. Evident, nu s-a primit aprobarea ca pe porţiunea cu case să asfalteze primăria, deşi e dispusă. Acolo, anii trecuţi, au fost mai multe revolte ale cetăţenilor, din cauza prafului ridicat de maşinile cu lemne şi a drumului rău.