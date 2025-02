Exclusiv/Transferuri din Liga 2 și 3

Pe ultima sută de metri (10 februarie fiind ultima zi de mercato) CS Minaur Baia Mare încearcă să transfere jucători care să aducă plusvaloare pentru realizarea obiectivului, promovarea în Liga 2. Astfel, echipa de pe locul secund în Seria 10 din Liga 3 s-a orientat către doi jucători cu profil ofensiv și pe care încearcă să-i aducă sub comanda lui Constantin Schumacher. Unul din Liga 2, respectiv un component al unei partenere de întrecere.

Luca Tincău este primul nume pe care băimărenii vor să îl transfere. Jucător ce aparține de echipa de Liga 2 FC Bihor Oradea și care ar fi dispusă să îl cedeze la CS Minaur sub formă de împrumut, până la vară. Conform transfermarkt.com, Luca Tincău evoluează pe postul de mijlocaș central, dar la fostele echipe a fost folosit, cu preponderență, ca atacant. În vârstă de 23 de ani (08.05.2001) și originar din Satu Mare, Luca are pentru FC Bihor 8 apariții în acest sezon. Înainte de a ajunge la gruparea orădeană, atacantul a evoluat tot la nivel de Liga 2, la CS Mioveni, unde l-a avut ca antrenor pe nimeni altul decât Constantin Schumacher, cel din urmă fiind, probabil, decisiv în aducerea atacantului.

Al doilea transfer pe care formația de sub „Dea­lul Florilor” îl pregătește este cel al lui Yolou Guigui, jucător ce aparține de CSM Sighetu Marmației. Și acesta poate juca ca atacant sau în spatele atacantului. Însă pentru ca transferul să se perfecteze, cei de la CSM Sighet solicită o sumă de transfer, numai că băimărenii nu sunt dispuși să ofere o sumă mare, astfel că cele două cluburi se află în pline negocieri. Șansele ca Minaur și CSM Sighet să ajungă la un numitor comun sunt destul de ridicate, astfel că transferul lui Guigui pe axa Baia Mare – Sighetu Marmației ar fi al doilea în această iarnă, după ce gruparea lui George Zima l-a cedat, recent, „galben-albaștrilor” pe Cătălin Șofroni.