În Baia Mare încep lucrările la parcări, curţi interioare şi drumuri!

Muncitorii dau drumul lucrărilor edilitare pe raza Băii Mari, anunţă administraţia. Astfel, ei pregătesc terenul pentru când vremea va permite asfaltarea drumurilor, trotuarelor şi parcărilor.

”Dăm startul lucrărilor în Baia Mare! Finalizăm amplasamentele începute în cartierul Săsar și zonele Oituz și Bucovinei și deschidem șantiere noi în întreg orașul. Am sesizat, am notat, am programat și ne apucăm de treabă, contrar așteptărilor celor care au crezut că primarul a organizat întâlnirile în cartiere doar să stea în povești cu cetățenii. I-am convocat pe constructori și pe colegii din primărie care se ocupă de infrastructură într-o vizită pe teren, atât în zonele din oraș unde am început anul trecut lucrări de amenajare a curților interioare ale blocurilor, respectiv de amenajare a parcărilor, cât și în zonele în care vom deschide șantiere noi. Profităm de vemea bună pentru a începe lucrările de decopertare, pietruire și bordurare, pentru ca imediat ce timpul și temperaturile ne vor permite să putem trece la etapa de turnare a asfaltului. Vom începe prin a finaliza lucrările începute în cartierul Săsar, respectiv în zonele Oituz și Bucovinei” – a arătat primarul Doru Dăncuş.

De asemenea, se deschid șantiere pe străzile Transilvaniei, Olteniei, Gării, Ferneziu – Lunci, George Coșbuc, Aleea Filaturii și bulevardul Regele Ferdinand, zona blocurilor cu numerele 82-84, 75-77, 95, 85 – 87 și 112.