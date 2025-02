Liceul din Tăuţii-Măgherăuş, dotat cu tehnică IT de ultimă generaţie

Smart Lab – Dotarea unui laborator inteligent în cadrul Liceului Tehnologic ”Traian Vuia” din orașul Tăuții Măgherăuș. Astfel, s-a finalizat cu succes proiectul pentru dotarea cu echipamente IT și mobilier a unui Laborator Inteligent, finanțat prin PNRR.

Acest laborator modern oferă elevilor acces la tehnologii de ultimă generație, echipamente digitale și un mediu de învățare interactiv, pregătindu-i pentru meseriile viitorului.

Laboratorul a fost do­tat cu următoarele echipamente IT: display interactiv; imprimantă 3D; scanner 3D; roboţi cu braț multifuncțional; kit-uri de robotică; ochelari de realitate virtuală; calculatoare all in one şi software-uri necesare acestora și mobilier adecvat pentru un Smart Lab.