PAMFLET ☺ Eternul și fascinantul român

Din categoria „cum să faci să fii manipulat”, revenim cu noi evoluții pe piața manipulărilor. Că vorba aia, ne râde Europa cum am reușit să avem aproape-președinte care vrea canal Marea Neagră-Marea Caspică pe la el prin bătătură. Ce face românul „citit” la orice fel de știri? Comentează. Știe el mai bine, de la o mătușă. Exemplu. La știrea cu Trump, care ar impune taxe pe marfa europeană. „O să trimitem MCDonalds acasă și o să mâncăm sănătos”. „Bine face, să dispară odată Europa și să revină țările la suveranitatea lor”.

Dar uite ce aflăm de la oameni citiți. Că Hora Unirii originală avea versurile, până la comunism, „Iarba rea din holde piară/Piară dușmănia-n țară!”. Ce am făcut noi? Pe ei și pe mama lor! Am schimbat cu „piară dușmanii DIN țară!”. Nu degeaba, Vasile Alecsandri aclama în „Iașii în carnaval” despre cei de mai sus, prezenți pe pe vremea lui: „Alții, vrednici patrioți/Dar mai vrednici patri-hoți/Latră, urlă furios/Pân ce-apucă câte-un os”.

De altfel, unii oameni citiți fac portretul „ocoșului de Facebook” și au și dreptate: ei știu ce împrăștie avioanele pe cer, cred în Isus și iubesc pe Moș Crăciun, dar urăsc globaliștii, deși cei doi de mai sus sunt etaloanele în Globalism! Care globaliști fiind reptilieni, după cum știți. Iar limba dacă a fost prima pe Pământ. Nu contează că n-am avut scriere, nici monedă proprie, decât copii, cu accent pe O.

„Fabricile trebuie preluate înapoi de la companii, poporul va fi stăpân”. Urlă a socialism, de care am mai avut 45 de ani de-abia am scăpat de el. Aparent nu, n-am scăpat. Se pricepe la tenis, fotbal, geopolitică, istorie, medicină, evident religie deși n-a citit Biblia. Oculta e de vină pentru tot, deși nu poate explica „cine e oculta”. Probabil evreii, grupul Bildemberg, mai vedem noi.

Dar stați așa. Și ăia, globaliștii, sunt de mai multe feluri, buni și răi. Ai lui Trump sunt buni, ceilalți răi. La o știre cu Bill Gates, cel care zicea că e nebunesc să i se dea atâta importanță lui Elon Musk și să i se permită să destabilizeze țări, ce face bizonul nostru? Se dă cu părerea, e părerolog.

„Dar el, Gates are voie… Soroș la fel”. „Dar tu ai voie să faci lucruri mult mai rele în Europa și în lume, nu?” „Nu mai ai loc de Musk?” Vorbim de un om foarte bogat, da, dar care face acte filantropice în întreaga lume și finanțează cercetări împotriva cancerului… Ce mai? Ăștia suntem! Toate le știm!

Când te pricepi la poduri…

Uite cum se face ordine în treburi… atunci când ai probleme personale. Păi nu bine zicea vulgul, să dăm politicienilor salariul minim pe economie și să urmărim apoi cum se schimbă treburile în lume? Iată.

„Promisiune fermă pentru sănătatea maramureșenilor! Ca deputat al Maramureșului îmi asum un angajament clar: în următorii patru ani voi vizita fiecare spital, fiecare secție și fiecare Unitate de Primiri Urgențe din județ. Vreau să văd personal cum sunt tratați pacienții și să mă asigur că sistemul funcționează așa cum trebuie. Am un respect profund pentru medicii dedicați, care își fac meseria cu pasiune și responsabilitate. Dar, din păcate, sunt și prea mulți care nu își fac treaba deși sunt plătiți consistent din bugetul de stat. Acest lucru trebuie să se schimbe! Pacienții NU trebuie să accepte refuzuri nejustificate, lipsă de empatie sau indiferență din partea unor medici care nu vor să consulte sau să opereze când este datoria lor să o facă. Oamenii au dreptul la servicii medicale corecte și de calitate! Până la finalul mandatului meu vreau să pot spune că am adus schimbarea în sistemul de sănătate din Maramureș. Voi prezenta public atât părțile pozitive, cât și problemele fiecărui spital, ale fiecărei secții și ale medicilor despre care voi primi feedback, fie el bun sau rău. Pentru că sănătatea oamenilor trebuie să fie prioritate, nu un moft! Nu voi închide ochii la nedreptăți. Mă voi implica direct și constant pentru a ca în Maramureș să avem un sistem de sănătate credibil și dedicat fiecărui pacient!”

De ce? Păi iată postarea de mai dinainte: “Cazul unui pacient cu dureri abdominale insuportabile, plimbat între UPU și domiciliu de trei ori, fără a fi internat arată un sistem care, în loc să salveze vieți, le pune în pericol. După ce ajuns a treia oară în UPU prin apelarea Serviciul UI 112 a fost internat la insistențele mele și pregătit pentru operație pentru miercuri dimineață. Miercuri i s-a spus că va fi operat după-amiaza, doar pentru ca ulterior să fie amânat pe joi. Abia după intervenția mea s-a ajuns la o decizie clară, iar pacientul a fost operat în cursul zilei de azi, 31 ianuarie”.

Am pățit cam toți dar da, așteptăm să vedem implicarea și mai ales urmările!

Când uiți să (s)pui esența

Un proaspăt parlamentar, da, cel cu videoblogul, se postează făcând bine Maramureșului. Zice că “Fiecare proiect de lege pe care îl susțin și îl votez în Camera Deputaților vizează și dezvoltarea Maramureșului, și creșterea calității vieții maramureșenilor. La dezbaterile pentru bugetul de stat pe 2025, am depus mai multe amendamente prin care am susținut cofinanțarea unor proiecte importante pentru comunitățile locale maramureșene. Amendamentele depuse de mine, în valoare totală de 1.250.000 lei, vor cofinanța următoarele proiecte…”

Și dă-i și zice. Cititorii îl cam atacă, dar nu unde trebuie. Nimeni nu observă că lista e formată exclusiv din primării liberale! Nici un leuț pentru alte localități, unde oamenii au ales altfel.

Lapte și miere. Ptiu pe voi!

Deci e fain, mândru, cald și bine la noi, ba o țâră roz. Ne-o zic parlamentarii noștri, ce, nu-i credeți?

„Alături de colegii mei, am votat în plenul reunit al Parlamentului, Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale pentru acest an. Bugetul pe 2025 nu modifică taxele și impozitele, nu crește TVA-ul și nu taie veniturile românilor aflate în plată, dar rămâne axat pe dezvoltare și investiții, la fel ca și anul trecut. Astfel, investițiile ajung la un nou record, respectiv 150 miliarde de lei, adică un plus de 30 de miliarde față de anul trecut! De asemenea, sunt reduse costurile de funcționare ale statului cu 0,5 puncte procentuale. Însă, în același timp, va fi protejată în continuare puterea de cumpărare a românilor, în special a celor cu venituri mici. Salariul minim a crescut de la 1 ianuarie, iar în acest an creșterea va fi de 6.1%, depășind nivelul inflației. De asemenea, la propunerea premierului va fi acordat un sprijin financiar pentru pensionarii cu venituri mici. Mă bucur foarte mult că va continua sprijinul pentru economie și IMM-uri cu toate schemele de ajutor de stat. De asemenea investițiile locale rămân o prioritate: au fost alocate 11 miliarde programelor Anghel Saligny și PNDL, 8,2 miliarde proiectelor PNRR și 3,3 miliarde celor din fonduri europene. Cea mai mare miză a acestui buget este exploatarea la maxim a fondurilor europene disponibile. Este o alocare istorică de 4,6% din PIB, adică peste 17,5 miliarde euro”.

Atâta că inflația e de peste 8%. Și că investițiile guvernamentale se târâie din vara trecută, fie Saligny sau CNI sau AFM. Reduse costurile Statului cu 0,5%? Oaaau, mirobolant. Cu PNRR-ul nu vă prea grăbiți cu lauda, că v-au tot tăiat din el, imediat rămâne un ciot. În rest, vă împărtășim optimismul de numa’ numa’.

Acest material este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Libertatea de exprimare a presei beneficiază, conform art. 255 Cod civil, de o protecție suplimentară, măsurile provizorii preconizate neputând opera împotriva jurnaliștilor decât în situații excepționale: prejudicii grave, atingerea dreptului la viață privată, evident nejustificată.