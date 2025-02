Ziua Internațională a Cititului Împreună, marcată la CN “Mihai Eminescu”

Lectura îți dă o stare de bine, te relaxează, îți stimulează creativitatea și te face fericit, acestea au fost câteva dintre concluziile elevilor participanți la activitatea organizată miercuri, 5 februarie, la Colegiul Național “Mihai Eminescu” din Baia Mare (dir. prof. Marius Crăciun, dir. adj. Ramona Astalâș).

A fost o acțiune menită să marcheze Ziua Internațională a Cititului Împreună. Inițiatoarele proiectului: prof. dr. Monica D. Cândea, prof. Ramona Corina Fonai și consilier psihologic Steliana Pop au reușit să le stimuleze elevilor interesul pentru lectură, provocându-i să lectureze cu voce tare fragmente din două romane dedicate adolescenților.

„Citește împreună cu toți pentru toți”, a fost sloganul activității organizate la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Baia Mare.

„An de an, de vreo 3-4 ani organizăm această activitate, ne înscriem pe platforma online, pe pagina de facebook a proiectului. Activitatea are o istorie de vreo 15-20 de ani la nivel internațional și presupune promovarea lecturii, februarie fiind o lună dedicată iubirii, dar și iubirii de lectură și lecturii”, a punctat prof. Monica D. Cândea.

Profesoara Ramona Fonai a vorbit și ea despre efectele benefice ale lecturii și mai ales despre rolul important al cititului cu voce tare: “Ne dorim să stimulăm interesul pentru lectură, să transmitem emoția pe care cititul cu voce tare ne-o insuflă, ce simțim când citim cu voce tare. Există multe efecte benefice pentru minte, creier, pentru emoțiile pe care le provoacă cititul cu voce tare”.

Invitații speciali ai acțiunii au fost Dana Buzura-Gagniuc, managerul revistei de cultură „Nord Literar” și poetul Flaviu Mihali care le-au citit elevilor fragmente din volumele pe care le au în pregătire și le-au vorbit despre importanța lecturii.

„Suntem în pregătire cu un cenaclu pe care îl vom lansa peste vreo două săptămâni. Cititul este important și pentru cei care scriu și publică. Să știți că de foarte multe ori atunci când nu sunt suficient de mulțumită de textul scris îl citesc cu voce tare și acolo, citindu-l îmi dau seama unde este greșeala. Cititul cu voce tare și cititul în mod general este un mod de a ne ferici, de a ne face fericiți. Următoarea mea carte va fi dedicată presei scrise din perioada în care am lucrat în presa scrisă și probabil că se va numi Jurnal târziu din vremea presei scrise care are și o doză de umor, vor fi sute de povestioare din spatele poveștilor publicate în ziar. Voi dedica o carte acestei experiențe pe care am avut-o timp de 9 ani”, a spus Dana Buzura-Gagniuc.

Evenimentul a fost dedicat elevilor excepționali. Prin urmare cărțile alese pentru lectură au ca personaje principale copii deosebiți. Este vorba despre volumele „Minunea” de R. J. Palacio și „Războiul care mi-a salvat viața” al lui Kimberly Brubaker Bradley.

„Am ales câteva titluri pentru lectură pentru că ne focusăm pe niște cărți care au ca personaje principale copii deosebiți, altfel decât ceilalți. Dedicăm evenimentul acestui tip de copil, un copil excepțional. Cartea din care propunem să citim cu voce tare este Minunea care tratează un subiect mai puțin plăcut. E vorba de un copil deosebit care ajunge să fie excepțional în școala unde studiază. Este o carte despre curaj, despre adaptare, despre iubire, despre reușită și succes. Asta vrem să vă transmitem și noi, că sunteți extraordinari, sunteți deosebiți și dacă sunteți și buni veți avea succes. O altă carte este Războiul care mi-a salvat viața, cu un personaj feminin, o fetiță deosebită”, a completat prof. Ramona Fonai. Participanții au primit la plecare câte un semn de carte.