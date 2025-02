Apel la ajutor în cazul unui tânăr care doarme sub podul peste Săsar

Un băimărean a postat pe rețelele de socializare un apel de ajutorare a unui tânăr care doarme sub podul peste Săsar, de pe bd. Unirii.

„Acest bărbat, tânăr sărman, locuiește de mai multe săptămâni sub podul peste Săsar de pe Bd. Unirii. Nu are nicio sursă de căldură, apa sau hrană. Șobolanii urcă peste el, e amorțit tot de frig și nu a reacționat când l-am chemat să-i las niște bani. Dacă aveți posibilitatea să-l ajutați cu ceva, un ceai cald, sau ceva de mâncare, cred că ar fi bine-venit”, precizează băimăreanul în mesajul său.

Postarea sa a adunat sute de comentarii, iar oamenii au cerut autorită­ților competente să ia măsuri. Pe de altă parte, alții sunt de părere că mulți oameni ai străzii refuză ajutorul, atunci când îl primesc.

„Alertate serviciile sociale. Nu poate să rămână sub pod! Dacă e incapabil să se deplaseze singur? Are nevoie de ajutor. Și nu numai financiar, în primul rând psihologic. De ce a ajuns sub pod? Susținut să se poată reintegra. Dacă puteți face un bine, faceți-l. Nimic mai mult”;

“În Baia Mare există adăpost pentru persoane fără locuință. Dar nu le convine să păstreze liniștea și curățenia și regulile din acel loc!”

“Mulți dintre ei nu vor să se adăpostească la centrul de noapte, umblă Poliția Locală și Primăria să-i ajute, dar ei nu vor să meargă că și la adăpost sunt niște reguli de respectat, n-ai voie să mergi băut, curățenie, este program de ieșire, de intrare. Dar ei nu vor, mai bine dorm afară numai ca să bea toată ziua și flămânzi și nespălați etc”, spun băimărenii.