CSM Sighet a confirmat transferul lui Yolou Guigui la CS Minaur

Transferul lui Yolou Guigui, de la CSM Sighetu Marmaţiei la CS Minaur Baia Mare, anunţat în exclusivitate de “Graiul Maramureşului” în cotidianul de luni, 10 februarie, a devenit oficial.

Într-o postare pe pagina de socializare Facebook, Clubul Sportiv Municipal Sighetu Marmaţiei a confirmat despărţirea de atacantul împrumutat de la CFR Cluj şi faptul că acesta va evolua în partea a doua a campionatului la CS Minaur Baia Mare.

“Mulțumim, Yolou Guigui!

Atacantul ivorian va evolua din acest an pentru cei de la CS Minaur Baia Mare, după ce a jucat un an de zile pentru formația noastră. Îi urăm mult succes în carieră și îi mulțumim pentru tot ce a făcut pentru formația noastră.

Multă baftă, Guigui!”, au scris reprezentanţii CSM Sighetu Marmaţiei pe pagina de Facebook.

Este al doilea transfer perfectat în pauza de iarnă între cele două cluburi, după ce anterior Minaur îl achiziţionase de la CSM Sighet pe Cătălin Şofroni.

Menţionăm că Minaur este pe punctul de a-l transfera, sub formă de împrumut, pe Luca Tincău, atacantul celor de la FC Bihor.

La capitolul plecări, CS Minaur nu va mai miza din 2025 pe Denis Matei, Alexandru Pop, Carlo Erdei, Denis Ispas şi Marius Potcoavă.