Directori de instituţii judeţene pensionaţi forţat

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), publicată în Monitorul Oficial la 29 ianuarie, face curăţenie în mai multe instituţii judeţene. Directori, dar şi funcţionari publici au fost trimişi forţat în pensie. Măsura le-a fost comunicată de la o zi la alta, aşa că toţi au fost luaţi prin surprindere.

Una din instituţiile judeţene care a rămas fără director este Casa Judeţeană de Pensii Maramureş. După 20 de ani în sistem, Lucica Onea a fost nevoită să intre în pensie. Ea îşi prelungise raporturile de muncă în instituţie cu un an, până la finele anului 2026. Doar că mai-marii de la Bucureşti nu au ţinut cont de competenţele acesteia, nici de performanţa instituţiei sau de deficitul de personal. Aşa că, pe nepusă masă, i-au comunicat că trebuie să părăsească biroul de director şi să se pensioneze. De altfel, decizia ÎCCJ a trimis în pensie circa 12 directori de la casele judeţene de pensii.

„Astăzi, după aproape 20 de ani, mi-am luat rămas-bun de la colegi, de la instituţie și pe această cale și de la cei cu care am interacționat în toți acești ani. A fost frumos, a fost și greu… dar am supraviețuit… Mulțumesc pentru colegialitate, pentru încredere, pentru răbdare. Am făcut tot posibilul să fim eficienți..dar nu întotdeauna a depins doar de noi. Vă doresc numai bine și să ne bucurăm de pensie cât mai mult”, a transmis Lucica Onea, unul dintre puţinii directori de instituţie care a avut o relaţie bună şi cu mass-media locală, fiind deschisă la întrebările jurnaliştilor, chiar şi atunci când acestea erau mai incomode.

Atribuţiile de director executiv al Casei Judeţene de Pensii Maramureş au fost preluate de directorul economic, Dana Achim.

Hotărârea ÎCCJ şi-a făcut simţit efectul şi în cazul conducerii Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Maramureş, unde mandatul dr. Dan Lazăr a încetat în data de 3 februarie. Funcția de director general a fost preluată de Mihaela-Codruța Curta, pe o perioadă de maximum 3 luni. Mihaela-Codruța Curta este de profesie economist, cu o vastă experiență în cadrul sistemului de asigurări de sănătate, îndeplinind de-a lungul anilor funcții de conducere la CAS Satu Mare, respectiv cea de director general și cea de director executiv relații contractuale. De asemenea, alți cinci angajați din cadrul CAS Maramureș au fost trimiși acasă, deoarece cumulau pensia cu salariul.

”Menționăm că în acest moment Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș nu poate solicita organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante, avându-se în vedere legislația care nu permite angajarea de funcționari publici în cursul anului 2025”, a declarat Adrian Mădăras, purtătorul de cuvânt al CAS Maramureș.

De asemenea, mai mulţi funcţionari publici au fost nevoiţi să se pensioneze pe acelaşi criteriu. Inclusiv de la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş au fost trimişi în pensie vreo 5 angajaţi. Oficialii instituţiilor judeţene spun că această plecare din sistem a unor angajaţi ar putea aduce unele sincope în derularea activităţii, având în vedere că posturile sunt blocate şi nu se pot face noi încadrări de personal.

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a fost luată după ce Tribunalul Suceava, într-un litigiu de muncă, a cerut lămuriri cu privire la un funcționar public care are o decizie de pensionare – chiar și suspendată, dacă mai poate fi angajat ca funcționar public. Până acum, potrivit art. 517, alin. 2 din Codul Administrativ – „în mod excepțional”, un funcționar public care ajungea la vârsta de pensionare putea fi „menținut în funcția publică deținută maximum trei ani peste vârsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a raportului de serviciu”. Judecătorii de la Tribunalul Suceava au ajuns la această dilemă legislativă după ce pe masa lor a ajuns dosarul lui A.M. Consilieră la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Suceava, ea a dat în judecată instituția după ce contractul său de muncă a fost încheiat de angajator, unilateral, ca urmare a emiterii deciziei de pensionare – deși femeia voia să lucreze în continuare. Hotărârea ICCJ a lămurit situația în care funcționarul public are emisă o decizie de pensionare. Rezoluția dată de ICCJ în dosarul său produce deja efecte mari în sistemul bugetar.

