Proiectul reabilitării Pieţei Izvoarele, prezentat producătorilor şi comercianţilor

Primăria Baia Mare intenţionează să modernizeze complet Piaţa Izvoarele printr-un proiect de zeci de milioane de lei. Pentru a-şi face cunoscută investiţia, conducerea instituţiei s-a întâlnit, la faţa locului, cu cei care îşi comercializează produsele acolo.

„Situația Pieței Izvoarele ne preocupă pe toți de mulți ani. Am fost la finalul săptămânii trecute în piață și am discutat cu băimărenii, dar și comercianții din alte părți ale Maramureșului, care își vând aici produsele, despre pașii pe care am reușit să îi facem pentru transformarea acestui spațiu într-unul demn de un municipiu reședință de județ. Concret, așa cum am anunțat la finalul lunii trecute, am depus spre finanțare prin ADR Nord-Vest proiectul de modernizare și reabilitare a Pieței Izvoarele”, a spus Doru Dăncuş, edilul municipiului. Proiectul este amplu, o investiție care se ridică la peste 36 de milioane de lei, din care suma eligibilă spre a fi finanțată este de 17 milioane. Mai pe scurt, primăria va trebui să asigure o sumă destul de mare din bugetul orașului pentru a realiza acest obiectiv. Conducerea administraţiei publice locale a prezentat celor interesaţi proiectul noii piețe și, în același timp, a discutat cu comercianții despre soluțiile pe care va trebui să le găsească în momentul în care vor începe lucrările. Ne referim aici în special la spațiile în care vor fi relocaţi comercanți, cât timp se vor desfășura aceste lucrări.