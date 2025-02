Reacţii dure ale politicienilor maramureşeni după demisia preşedintelui României

Klaus Iohannis devine primul preşedinte al României care demisionează din funcţie. Demisia acestuia a ajuns luni, 10 februarie, la Parlament şi intră în vigoare de azi, 12 februarie.

Klaus Iohannis devine primul preşedinte al României care demisionează din funcţie. Demisia acestuia a ajuns luni, 10 februarie, la Parlament şi intră în vigoare de azi, 12 februarie. „Eu, Klaus Werner Iohannis, Președintele României, demisionez din funcția de Președinte al României începând cu data de 12 februarie 2025. București, Palatul Cotroceni, 10 februarie 2025”, scrie în documentul semnat de Klaus Iohannis. Președintele României, Klaus Iohannis, a spus, luni, că demisionează începând cu data de 12 februarie, pentru „a scuti România și cetățenii români” de această criză la care ar duce suspendarea sa în Parlament. De azi, interimatul la conducerea ţării va fi preluat de Ilie Bolojan, preşedintele Senatului României.

Părerile sunt însă împărţite, unii sunt în asentimentul fostului şef al statului, spunând că prin această demisie este evitată tocmai intrarea într-o stare de criză, iar alţii sunt de părere că gestul preşedintelui a fost impus de forţele internaţionale. Asta ţinând cont şi de ultima frază a discursului său din ziua demisiei: „Dumnezeu să binecuvânteze România”, un element total străin atitudinii de până acum a fostului şef al statului.

Ionel Bogdan, PNL: „Este un act care vine să estompeze din problemele sociale”

Liderii politici maramureşeni au comentat şi ei subiectul zilei. În timp ce mulţi cetăţeni şi o parte din politicieni susţin că pentru a ieşi din starea de haos este nevoie de schimbarea întregii clase politice, şefii formaţiunilor politice aflate la guvernare consideră că intrăm „în normalitate”.

„Este un act care vine să estompeze puţin din problemele sociale pe care le avem în acest moment şi în egală măsură să putem să ne concentrăm pe campania pentru prezidenţiale. Sigur că forţarea celor de la AUR, POT şi SOS, a izolaţioniştilor, cum le spun eu, a moţiunii de cenzură, n-ar duce decât la o instabilitate şi mai mare. Este clar că în acest moment Ilie Bolojan se va strădui să ţină sub control lucrurile, să menţină România pe un parcurs, cât de cât normal. Logica celor care doresc înlăturarea din funcţie a preşedintelui, înaintea alegerilor prezidenţiale, este una pur electorală. Nu există o logică a izolaţioniştilor, alta decât cea pur electorală. Sigur că exista riscul ca demersul să treacă în Parlament, având în vedere emoţia socială generată în ultimele luni cu privire la preşedintele Klaus Iohannis şi probabil că preşedintele s-a gândit că decât să ajungem într-o situaţie şi mai complicată, mai bine renunţ şi încercăm să menţinem totuşi lucrurile sub control. Vă daţi seama ce-ar fi însemnat să existe o suspendare efectivă, să ai Referendum în timp ce urmează şi alegeri prezidenţiale, adică ar fi fost un haos total. Deci, efectiv, nu are nicio logică acest demers, doar a fost făcut pur electoral. Oricum tot ce se întâmplă în Parlamentul României în aceste săptămâni se întâmplă doar electoral!”, a declarat liderul PNL Maramureş, Ionel Bogdan.

Gabriel Zetea, PSD: „Intrăm în normalitate”

Vicepreședintele PSD, Gabriel Zetea, a declarat că demisia lui Klaus Iohannis este un „gest înțelept” şi odată cu acest moment intrăm în normalitate. „Este un gest politic corect, în sfârșit intrăm în normalitate. Iohannis nu ar mai fi trebuit să continue nici măcar o zi în plus în această funcție, în schimb a sfidat românii care au văzut un nou gest de aroganță. Acum lucrurile au intrat pe un făgaș normal. Erau mulți parlamentari ai puterii, de la UDMR, de la PSD, de la PNL, care sub presiunea oamenilor din județe ar fi fost extrem de înclinați să voteze propunerea de suspendare din funcție. Este o gură de oxigen pentru Crin Antonescu, partidele de la guvernare erau văzute ca un scut, ca o pavăză pentru Iohannis. Președintele pleacă într-un gest înțelept”, a declarat liderul social democraţilor maramureşeni, Gabriel Zetea, președintele CJ Maramureș.

Cristian Brian, USR: “Să aducem România pe drumul corect”

Pe de altă parte, demisia președintelui Klaus Iohannis, în al 12-lea ceas, a adus critici dure din partea unor parlamentari maramureșeni. Vehement în acest sens a fost reprezentantul USR, Brian Cristian, deputat de Maramureș. În opinia sa, ce a făcut fostul președinte este un act lipsit de onestitate și-n urma lui Iohannis rămâne în continuare un sistem corupt.

”Demisia lui Klaus Iohannis nu este despre asumare, ci despre frică și beneficii! Frică de ce urma zilele acestea în Parlament. Frica de a nu pierde beneficiile de care se bucură foștii președinți, după ce l-am fi demis. Klaus Iohannis și-a dat demisia cu o zi înainte să fie suspendat de Parlament! Dacă ar fi avut un minim de onoare, ar fi plecat de mult. Onoarea lipsește din gestul demisiei sale, cum a lipsit în cei peste 10 ani de președinție. Iohannis pleacă în același stil în care a condus România: în tăcere, fără explicații, fără să răspundă la marile întrebări care ne macină pe toți: Cine a blocat alegerile? Cine profită de jocurile rușilor?

Cine ne garantează că următorul scrutin nu va fi măsluit? Dacă USR și societatea civilă nu ar fi pus presiune, dacă nu ar fi fost amenințarea suspendării, sunt convins că Iohannis ar fi rămas bine-mersi în funcție, cu aroganța și nepăsarea care l-au caracterizat mereu. Nu luăm pauză să sărbătorim plecarea lui. Pentru că problema României nu este doar Iohannis, ci întregul sistem corupt pe care l-a protejat și menținut la putere, trădând încrederea românilor! Acum trebuie să reconstruim. Să aducem România pe drumul corect. Să ne asigurăm că avem instituții care să lucreze pentru oameni, nu pentru privilegiați!”, a declarat Cristian Brian, deputat de Maramureș.

Acesta a recunoscut că l-a votat pe Klaus Iohannis de două ori, cu speranța că România va avea un președinte decent.

Costel Pîrvănoiu, AUR: “Normalitatea înseamnă turul II”

Alți oameni politici din Maramureș consideră că demisia președintelui vine mult prea târziu.

”Este un gest care trebuia făcut imediat după turul I, când i s-a încheiat mandatul. Practic, nu a făcut decât să arunce o pată de neîncredere asupra poporului român, din punct de vedere politic. Nu este suficientă această demisie, pentru a reveni la normalitate. Normalitatea înseamnă turul II și președintele care va fi ales, acela va fi în măsură să numească majorități și guverne. Poporul român a dat un semnal foarte clar la ultimele alegeri. Nu numai poporul român, dar și alte popoare, începând cu America. Oamenii vor o altă rânduire a lucrurilor, intrarea în normalitate presupune ca fiecare popor să-și apere suveranitatea. Dacă ești suveranist, asta nu înseamnă că ești ceva rău, este un lucru bun. A fi suveranist nu înseamnă să pleci din Europa, să ieși din Europa și să te aliezi cu o altă țară, nu o să-i dau numele. Vorbind despre Europa, la momentul acesta ar trebui să se țină cont de toate realitățile fiecărui popor în parte”, este de părere Costel Pîrvănoiu, consilier local din partea AUR.

Ciprian VANCEA şi Ana-Maria HOJDA