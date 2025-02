Autorităţi din judeţ, la întâlnirea ADR Nord-Vest

Descentralizarea finanțării proiectelor regionale ne oferă oportunități deosebite. Cu ajutorul celor mai importante instituții bancare din Europa căutăm soluții de finanțare pentru fiecare proiect care contribuie la creșterea calității vieții locuitorilor din regiune, au spus reprezentanţii ADR Nord-Vest la întâlnirea organizată de ei în Cluj.

„La sediul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest din Cluj-Napoca, am organizat, în premieră pentru regiunea noastră, o sesiune de dialog între echipa Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare – European Bank for Recon­struction and Development (EBRD) și reprezentanții localităților și județelor din regiune. Cu această ocazie, dna. Venera Vlad, dir. asociat pentru Infrastructură Sustenabilă BERD, a realizat o amplă prezentare, a evidențiat exemple ale unor colaborări încheiate cu succes în țara noastră și a oferit detaliile necesare cu privire la oportunitățile de finanțare. Beneficiarii noștri au zeci de proiecte la cheie ce așteaptă doar banii necesari pentru a fi începute. Primul pas a fost excelent, seriozitatea și calitatea proiectelor au impresionat echipa băncii, iar dialogul dintre bancă și beneficiari va continua cu o analiză detaliată a fiecărei inițiative, un dialog care sperăm să conducă în fiecare situație către semnarea acordului de finanțare”, au completat organizatorii. Colaborarea cu BERD este esențială pentru a asigura fonduri suplimentare care să sprijine aceste inițiative vitale. ADR Nord-Vest continuă să lucreze cu partenerii europeni pentru a construi o regiune pe măsura așteptărilor oamenilor, cu servicii de calitate și oportunități economice pentru toți locuitorii. Din Maramureş, prezent la întâlnire a fost chiar preşedintele CJ Maramureş, Gabriel Zetea.