Breaking news à la Românica

Cum să nu crezi presa, dom’le? Ce-a făcut rău, de n-o mai urmăriți decât tot timpul pe telefon, site-urile preferate pe computer și acasă știrile la TV, de 2-3 ori? Ce-i drept, de o vreme are și ce relata… parcă s-au întâlnit, ca-n bancuri și brașoave, Hoțul cu prostul, Apa cu ocaua mică, muntele cu Mahomed și alte finețuri de gen pe care Dvs, cititori avansați din generația fără analfabetism funcțional (ori era de tot ori nu era, deși la vot…) le înțelegeți evident.

Dar ce merită menționat din ultima vreme dintre știrile reale? Nu perdele de fum, nu provocări, nu știrile ce au umplut agenda publică. Fără Nordis-Vicol, fără candidații ce dau din coate. Păi, să vedem ce contează cu adevărat sau e destul de periculos încât să luăm aminte! Cică IKEA a oprit achizițiile de păduri din România. Stai așa, cumpăra păduri, nu doar lemn? Uite că deținea, în august 2024, 50.600 hectare de pădure, dintr-un total de 319.000 de hectare în șapte țări! Suntem pe loc 3 după Letonia și SUA, în portofoliul Ikea… Mai departe, cică agricultura românească trebuie ajutată, ea generează deficit foarte mare, spune ministrul Tanczos Barna, așa că vor apărea scheme de ajutor noi, pentru zootehnie. Moții din Apuseni s-au șucărit și cer în instanță demontarea unui releu de telefonie, că îi iradiază oile… Dacă nu luăm măsuri de strâns cureaua și de redresare, datoria publică a țării va trece peste 60-70%… Dar ne-am liniștit, Arsenie Boca a fost declarat sfânt și va veghea la bunăstarea poporului, alături de alții ca el. Nu, nu eram ironici, era doar gust amar…

Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, s-a trezit brusc din somnic și a cerut efectiv revenirea la sistemul creat în 1945, după întâlnirea de la Yalta. Doar că atunci, Stalin era bine mersi, Roosvelt era grav bolnav, iar Churchill era cam alcoolic și bolnav. Acum însă… da’ ia stai așa…Putin, Trump, king Charles… vai de capul nostru. Parchetul european al Codruței noastre anchetează, printre fraude cu bani europeni, implicarea Rusiei în construcția sistemului electronic de frontieră a UE, care va conține datele biometrice ale noastre, ale tuturor. Dacă nici asta n-ar trebui să ne îngrijoreze, atunci suntem chiar inconștienți.

Dar uite, nu stăm bine nici în relația cu UE. Ne pregătim să pierdem a treia tranșă din PNRR, pentru că nu ne-am respectat promisiunile și tot căpătăm înghețări de alea, infringement cică le zice. Dar vine sfinția sa ministrul Boloș, de care răsuflam ușurați c-am scăpat și nu ne mai afectează viețile noastre mărunte și… zice că trebuie să renegociem PNRRul. Cumva să ne dea ei banii da’ noi tot să nu ne ținem de cuvânt. Ia ghiciți, la mijloc sunt directorii politici din companiile de Stat și din energie, pensiile speciale, gropile de gunoi, mărunțișuri de astea la care ține Europa nu de alta, dar ca să ne ajute să-i ajungem.

Bun. Și atunci? De ce-am sta cu ochii la Vicol și la Becali și mai nou la Elena care spumegă lucruri trăsnite? Când avem știri reale, pe care de le-am conștientiza ar cam trebui să strângem din…? Și nu vă mai bes­tializați la știrea cu limba rusă introdusă la liceele militare, de-acolo trebuie atrași tineri și spre servicii mai de forță, ar cam trebui să știi rusa și chineza în lumea ce se configurează acum, nu? În fine, să nu uităm de boicotul asupra multinaționalelor, a supermarketurilor. Care n-ar fi o idee proastă, de n-ar fi miza pe care n-o spune nimeni. Supermarketurile din România, așa străine cum sunt ele, au peste 60.000 de angajați români, soțiile și frații noștri. În industria auto tot cu multinaționale, avem iar peste 50.000 de angajati, la Dacia Renault, Ford, Continental, Delphi Packard, Bosch. În IT, iar spre 20.000. În energie, iar vreo 15.000. Alții în telecomunicații, logistică etc. E o stare de fapt, nu am inventat-o noi. Dar da, le puteți mulțumi discret, pentru că au contribuit la buget, numai în 2023, cu 24,4 miliarde dolari contribuții, 11 miliarde dolari TVA, 2,7 miliarde impozit pe profit. Așteptăm să facă același lucru CFR Marfă și alții, nomina odiosa. Și poate le mulțumim și că Dacia noastră a devenit mașină, nu mai trebuie legate ușile cu sârmă, că mâncarea, da, așa falsă cum e, e gustoasă, că aveți sub nas apă, internet, gaz, energie electrică…da, scumpe. Că primești un colet în 2 zile nu în două săptămâni.

Și am mai avea ceva de spus la final la capitolul Breaking News: dacă e lăsat s-o facă, actualul ministru al Învăță­mân­tului chiar va face reformă, nu mici retușuri ici-colo după chipul și asemănarea lui, ca anteriorii. Propunerea de a comasa elevii din mediul rural într-o școală bună la câteva comune, cu campus, condiții și profesorii cei mai buni, e ceva nemaivăzut. Mai știi că nu se poate?