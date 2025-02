Din păcate, toate deciziile nebunilor de mai jos ne privesc!

Din cauza sau datorită globalizării, fără de care am fi mâncat în continuare ghiveci la borcan (azi îi zicem zakuska, ajvar etc), de asemenea probabil porții serioase de mânz, brânză, bursuc, n-am fi avut NOI acces la marile decizii ale liderilor mondiali, dar nici deciziile lor n-ar fi ajuns să ne afecteze atât de iute. Prima observație: după ce Donald a luat SUA pe persoană fizică și vrea s-o facă SRL, și alții- inclusiv noi ne-am trezit să rentabilizăm, să facem să funcționeze mașinăria. Sau ceva, acolo, să fim văzuți că vrem. Ar putea fi păgubos sau nu.

Arabia Saudită, Turcia și Franța consideră o prostie „viziunea” lui Donald de a fugări palestinienii din Gaza și de a face acolo Riviera Arabă. Interesant, acum un an, ginerele său făcea afirmații nebăgate atunci în seamă despre potențialul imobiliar al fâșiei Gaza. Un judecător i-a blocat lui Musk și echipei accesul la datele sensibile ale Trezoreriei americane, 13 state americane contestă accesul lui la datele populației. Oricum, omul mai are un boicot de rezolvat, scade masiv vânzarea de mașini Tesla în Europa…cu 60%!!! Kash Patel, cel propus să conducă FBI, a generat deja revoltă în serviciu și amenințări de demisii în masă, omul cunoscut ca apropiat de ruși, cu opinii antioccidentale. Donald a ajuns să demită membrii Centrului de Arte JFK și să se numească pe el președinte. Se pricepe brusc și la cultură. Dar asta ar fi parfum, însă a anunțat sancțiuni împotriva oficialilor Curții Internaționale de Justiție, la fel împotriva Africii de Sud doar pentru că Elon e de-acolo și are o problemă. Dar să nu uităm cealaltă față a monedei mondiale. Rusia a anunțat că are un vaccin pentru cancer, va fi gata până la sfârșitul anului. Lumea pe Internet râde, nu e clar dacă vindecă ori cauzează cancerul… Aceiași ruși care nu au de gând să oprească „pacificarea” Ucrainei, deși au pierdut trupe și armament masiv, pe propriul teritoriu, prima dată după al Doilea Război Mondial. Se și vede, sunt poze cu măgăruși și cai ce cară muniție și bagaje pentru soldați… Luna trecută, rușii au pierdut în Donbas câți oameni au pierdut în întregul război din Cecenia. Dar insistă, pentru că, privind harta mineralelor din Ucraina, fix în Donbas i-a pus Dracu’ de și-au pus cărbunele și metalele rare. Israelul, alt jucător care are doar propriile reguli, e încântat de atitudinea lui Donald și se retrage din Consiliul Drepturilor Omului, dacă tot nu le respectă! Cancelar al Germaniei, pe față angajat al lui Putin în zona petrolieră, s-a îmbolnăvit brusc și s-a internat exact, dar exact când s-a deschis o anchetă despre gazoductul Nord Stream 2.

Estonia, Letonia și Lituania s-au deconectat de la rețeaua de transport energie ce leagă Rusia și Belarus, nu mai vor nici lumina de-acolo. Poliția norvegiană a confiscat o navă de-a lor, dar cu personal rusesc ce draga cabluri de comunicații în Marea Baltică. Comisia Europeană anunță un program de reducere a birocrației, cu motivul c-ar fi în joc viitorul UE. E bine că se întâmplă. Recunoaștem, dar e foarte important cine-o face și de ce, nu? De exemplu, cum de n-a observat nicio Protecție a Consumatorilor europeană că ditamai Coca Cola conținea clorat enorm de mult. Serios, clorat? Asta bem? Da’ las’ că vine el Piedone și face ordine, poate chiar în toată Europa, cameramani aproape să fie! Dar poate e vremea să ne adaptăm la vremuri noi. Care noi? Păi tot noi, da’ cine? Ne-o sugera Darwin demult, de un secol aproape… cei ce se adaptează vor supraviețui. Primim o lecție de la lupii ce s-au adaptat la radiațiile de la Cernobyl. Nu numai că trăiesc, dar și-au dezvoltat abilități anti­cancer, de genul celor al oamenilor după tratamentele cu radiații.

Poate nu ne trebuie decât o țâră de greu ca să ne reînvățăm cu greul, la fel de ușor cum ne-am învățat cu binele. Vom reînvăța să facem pâine de casă, să facem rețete cu resturile de mâncare, vom economisi apa, curentul… Poate nici nu avem nevoie de foarte mult, de imense crize economice sau de dictatori care să pornească războaie mondiale, decât de o sperietură bună, de un Donald, un Vladimir, un Elon, ca să înțelegem că dacă țările nu pot deveni suverane total energetic, alimentar, NOI, ca ființe înzestrate cu inteligență (mă rog…semnale recente și comentarii feisbuciste infirmă ideea…), am putea să ne readaptăm la o reașezare a vieții noastre și a rolului nostru pe-aici. Prin viaţă.