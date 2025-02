Funcţionari publici, de la CJ Maramureş, trimişi în pensie

Cu “surle şi trâmbiţe” au plecat în pensie mai mulţi angajaţi ai Consiliului Judeţean Maramureş. Conducerea forului administrativ a avut grijă ca foştii funcţionari publici să nu fie ofensaţi de trimiterea forţată în pensie în urma Ordonanţei trenuleţ. Aşa că, le-a fost organizat un adevărat moment festiv pentru a marca plecarea acestora în pensie.

„Astăzi, la Consiliul Județean Maramureș am organizat un moment de respect și apreciere pentru șapte colegi care s-au pensionat, în urma ordonanței trenuleț. Sunt oameni cu mare experiență, profesioniști care și-au dedicat ani din viață instituției și comunității maramureșene. Poate că am mai fi avut nevoie de expertiza și priceperea lor, însă astăzi ne luăm rămas-bun cu recunoștință și cu respect pentru munca depusă. În aceste zile, am văzut în România un adevărat concurs de dat oameni afară în instituțiile publice. Am spus încă de anul trecut că este nevoie de o eficientizare a cheltuielilor publice, dar asta nu înseamnă concedieri în masă, făcute fără discernământ. Pentru că în spatele fiecărei decizii de acest fel este o familie, este o dramă”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea.

Şeful administraţiei maramureşene a mai adăugat că la Consiliul Județean Maramureș nu vor fi organizate concursuri pentru înlocuirea colegilor pensionați. „Reforma administrativă nu se face prin revoluții, ci prin echilibru, prin măsuri bine gândite, care să eficientizeze activitatea fără a afecta stabilitatea oamenilor. Pe parcursul anului 2025 vom analiza fiecare compartiment al instituției, vom vedea unde și cum putem optimiza activitatea astfel încât Consiliul Județean Maramureș să funcționeze mai eficient și să răspundă mai bine nevoilor fiecărui maramureșean”, a mai spus Gabriel Zetea.