Investiţiile ce se vor face în zona Valea Roşie

Conducerea primăriei municipiului a ajuns săptămâna aceasta şi în zona Valea Roşie. Asta pentru a discuta cu localnicii despre problemele pe care le au şi le vor rezolvate aici.

„Ne aflăm deja în a cincea săptămână consecutivă de întâlniri în cartiere și fiecare discuție pe care o am cu băimărenii îmi întărește convingerea că dialogul și colaborarea dintre administrație și cetățeni sunt fundația pe care putem să clădim, pe mai departe, Baia Mare pe care ne-o dorim. Am discutat cu locuitorii din zona Valea Roșie despre viziunea și planurile pe care le avem pentru următorul an, precum și investițiile pe care urmează să le realizăm în zonă. De asemenea, alături de colegii mei din Primărie, am notat și dat în lucru mai multe chestiuni pe care ni le-au semnalat cetățenii”, a spus Doru Dăncuş, edilul din Baia Mare. Printre subiectele dezbătute şi soluţiile propuse s-au numărat: starea microbuzului URBIS care merge pe ruta Valea Roșie (s-a discutat cu cei din conducerea societății și există deja aprobată pe lista de investiții achiziționarea unui microbuz nou); nevoia unui teren de sport (urmează să se construiască în acest an un teren de fotbal cu gazon sintetic în curtea Colegiului de Arte, care pe timp de iarnă va fi dotat cu balon presostatic); situația Casei Minaur, aflată de mulți ani în paragină (li s-a prezentat oamenilor proiectul de reabilitare a acestei clădiri emblematice, pentru care s-a semnat deja contractul de finanțare); nevoia instalării unor limitatoare de viteză pe strada Petofi Sandor, în zona intrării în Parcul Municipal Regina Maria; starea străzii Petofi Sandor (anul acesta urmează să se intervină și să se asfalteze întreaga stradă.