Voluntarii ASSOC, prezenți la Colegiul Național „Vasile Lucaciu”

Lupta împotriva cyberbullyingului!

Sub coordonarea Andreei Săsăran, voluntarii ASSOC – Anishora, Roberta și Daniel – au participat la ora de dirigenție de la clasa profesoarei Ember Daniela, la Colegiul Național „Vasile Lucaciu”, instituție cu care Asociația ASSOC are o bună colaborare și un acord de parteneriat.

”Voluntarii noștri s-au pregătit temeinic pentru această întâlnire, dorind să aducă în atenția elevilor din clasa a VII-a teme actuale, precum cyberbullying-ul și măsurile de protecție în mediul online. În plus, au organizat un atelier interactiv, în care elevii au învățat să identifice hărțuirea și abuzurile și să descopere soluțiile potrivite în astfel de situații. Pe lângă exercițiile practice, voluntarii au susținut și o prezentare detaliată, menită să le ofere elevilor o mai bună înțelegere a fenomenului de cyberbullying și a impactului său asupra victimelor.

Elevii au participat cu entuziasm la toate exercițiile, au răspuns întrebărilor și au venit cu argumente și soluții. Au manifestat curiozitate și dorința de a învăța cum să se protejeze mai bine în mediul online”, au precizat reprezentanții Asociației ASSOC.