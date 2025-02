Garda de Mediu • Sute de controale soldate cu amenzi și dosare penale în Maramureș

Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu Maramureș a realizat, pe parcursul anului trecut, sute de controale pe raza județului la agenții economici. Surprizele nu au întârziat să apară. Verificările s-au încheiat cu zeci de sancțiuni contravenționale și chiar cu sesizări penale.

Comisarul-șef al Gărzii de Mediu Maramureș, Marcela Chindriș, a explicat ce controale s-au efectuat și ce nereguli s-au depistat: „În anul 2024 am realizat 933 inspecții, față de 645 propuse, asta însemnând o realizare a planului de 145%. Deci 288 de controale în plus. Din totalul inspecțiilor, 34 au fost planificate, că noi lucrăm pe planificate și neplanificate. Am avut și cele două inspecții împreună cu reprezentanții ISU și APM și 587 de inspecții neplanificate. Am aplicat 72 de sancțiuni contravenționale, din care 22 au fost avertismente și 50 de amenzi în valoare totală de 1.016.500 lei”. Amenzile au fost aplicate pentru desfășurarea activității fără deținerea autorizației de mediu, nerealizarea în totalitate și la termen a măsurilor stabilite prin actele de control, nerespectarea condițiilor din autorizația de mediu, gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor rezultate din activitatea desfășurată, executarea de lucrări construite pe ape sau care au legătură cu apele, fără aviz de gospodărie a apelor. De asemenea, s-au întocmit și patru sesizări ale organelor de cercetare penală. Prima a fost în domeniul biodiversității, privind săvârșirea faptelor de recoltare, capturare, ucidere sau vătămare a unor exemplare de pești. Alte două sesizări ale organelor de cercetare penală au fost pentru încălcarea prevederilor Ordonanței 92, privind regimul deșeurilor. Sesizările se referă la operatorii platformelor temporare de deșeuri. Cea de-a patra sesizare penală s-a realizat pentru incendierea deșeurilor de anvelope.