Mare minus pentru Maramureș • Bolnavii oncologici, puși pe drumuri în țară pentru investigații PET-CT

O mare problemă cu care se confruntă numeroși bolnavi cu afecțiuni oncologice din Maramureș, în momentul de față, se referă la lipsa unui furnizor de servicii medicale care să ofere investigații PET-CT. Este vorba de o investigație imagistică avansată, care ajută la diagnosticarea cazurilor de cancer. Pentru a-și face această investigație, pacienții sunt nevoiți să meargă la Cluj sau Oradea, unde Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș a reușit să încheie contracte cu furnizorii.

“Sunt furnizori care nu-și desfășoară activitatea în Maramureș. Avem așa-zisul PET-CT care este un computer tomograf mai specializat, care, din păcate, nu se efectuează de către niciun furnizor din Maramureș. Atunci noi avem furnizori cu care am încheiat contract, din alte județe. Avem furnizori din Cluj și din Oradea. PET-CT-ul este o investigație paraclinică ce se adresează persoanelor cu afecțiuni oncologice și-i ajută la diagnosticare. Asta înseamnă că asigurații noștri au dreptul să se adreseze furnizorilor respectivi gratuit. Un PET CT costă 3.800 – 4.000 lei, este foarte scump și nu avem în Maramureș”, a declarat Adrian Mădăras, director relații contractuale al CAS Maramureș.

Pe viitor se dorește ca și județul nostru să ofere astfel de investigații, motiv pentru care se duc deja tratative cu unii furnizori de servicii medicale care ar putea să-și lărgească paleta de servicii medicale.

“Dacă am avea, avantajul ar fi că am rezilia contractele cu ceilalți și am aloca toată suma pentru PET-CT furnizorilor din Maramureș. Asta ne-am dori noi. Planul meu personal este să cresc accesibilitatea pacienților la astfel de investigații. Acum, pacientul este nevoit să meargă la Cluj, are drumuri de făcut, este și acesta un stres. Am avut întâlniri cu furnizori care au și potențial financiar și care au RMN și CT și vreau să-i canalizez pe segmentul acesta. Pentru noi, CAS Maramureș, ar fi o mare realizare și un beneficiu pentru asigurat”, a mai precizat Adrian Mădăras.