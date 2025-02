Să râdem de ei înainte să râdă ei de noi

Nu ne mai ma-ni-pulaţi!

Deci să ne înţelegem: boicotăm sau nu? CĂ nu mai ştim ce să facem

Cumpărăm de la supermarketuri sau mergem în pieţe, să luăm de la tuşerii de alte naţionalităţi conlocuitoare roşii, cartofi, ardei şi altele sadea din Polonia şi Ungaria? Din patriotism?

Şi da, am vrea să vă amintim, dar recunoaştem c-am văzut replica pe Fb. O femeie normală comenta la marii patrioţi ce boicotau. „Mă, voi vă amintiţi când nu erau astea, înainte de 2005 şi cumpăram din pieţe smântână îngroşată cu griş sau rumeguş, lapte îndoit cu apă, vin de asemenea, brânză ce se strica a doua zi, câini beliţi în loc de miel?” Să vedeţi voi comentarii, cum a devenit doamna iohannistă, soroşistă, capitalistă împuţită etc. Culmea, noi, ăştia ce nu ne-am băut memoria, ne amintim. Şi legumele stricate de la aprozar şi laptele ce nu se mai fierbea, ba şi laptele de la ţărani în PET-uri cumpărate de la ţigani, adunate de pe Craica, asta înainte de bancomatele de PET-uri aduse de hoţii ăştia capitalişti care ne ajută să ne facem şi o ţâră de curăţenie. Huooo! SĂ plece din ţară! SĂ rămânem noi cu ale noastre! Neaoşe. Mămăliga dacică, sarmaua din tunelurile din Apuseni, micul cel strămoşesc de-al lui Zamolxe. Nu pizza, tapas, feta, osso bucco, suntem de-ai dacilor în vecii vecilor!

Românii scriu lucruri trăsnite

„Preşedintele meu nu este ,niciodată nu v-a fi !! Preşedintele v-a fi cel votat şi recunoscut de mine şi de poporul român nicidecum, ce vreţi voi tot timpul …”

“De ce nu recunoașteți că timp de 35 de ani ați fost alături de străini și ați dat țărani români la o parte și nu ați ajutat oameni care au muncit să poată să â-și vândă produsele și să-i sprijiniți și pe fermierii români ați venit cu pesta porcină ați distrus și omorât porci găinile și animalele de la casa omului să nu aibă ce mânca și de aceea oamenii merge la supermarket și cumpără toate rebuturile străinilor la prețuri foarte mari și declarațiile ce sa făcut că nu au profit că se bagă în buzunarele hoților din conducerea țării dar nu va dura mult timp și toate va ieși la iveală.”

„De producătorii noștri nu va interesat 35 de ani ca arunca tone de castraveți, roșii, pepeni, fructe și tot ce producem noi în tarisoara asta pe care vati trecut-o voi pe numele vostru zilele va sunt numărate ar trebui sa va faceți bagajul sa îl prindeți din urma pe Iohanis sa întrați cu toți pe porțile puşcăriei”

Cel puţin e consecvent

Da, a fost o problemă personală. Nu, n-o recunoaşte. Da, presa e de vină, mama ei de presă aser-deservită!

„Situație alarmantă la UPU Baia Mare – reacții surprinzătoare din partea conducerii SJUBM și a unor jurnaliști plătiți din bani publici! După vizita mea la UPU Baia Mare, unde am descoperit haos, timp de așteptare inuman și lipsă de personal am crezut că managementul spitalului va lua măsuri pentru pacienți. În schimb, duminică seara, conducerea SJUBM s-a grăbit să convoace o ședință urgentă – nu pentru soluții, ci ca să vadă cum mă pot ataca! Presa de casă a spitalului, plătită lună de lună din bani publici, a sărit să mă denigreze. Le transmit un mesaj clar: am cerut, oficial, lista contractelor pe care le au cu SJUBM și o voi face publică! Adevărul trebuie să iasă la iveală! Ministerul Sănătății a fost sesizat și am cerut trimiterea Corpului de Control pentru a investiga:Așteptarea infernală din UPU și tratamentul inuman al pacienților; Personal insuficient și haos în internări; Medici care lucrează peste limita legală, fără respectarea timpului de repaus.Maramureșenii merită respect, nu bătaie de joc! Voi spune adevărul până la capăt, indiferent câți bani se aruncă pentru a mă discredita!” Din toate cele de mai sus, salutăm nervul, încrâncenarea. Aruncatul vinii pe presă nu. Cel puţin ştim că unul din trimişii noştri e hotărât!

Buf, replica!

Alt parlamentar de-al nostru (dacă tot se adresează poporului prin Fb, Tik şi alte locuri selecte…) zice: „Sănătatea este cel mai prețios dar pentru fiecare dintre noi și, din păcate, cel mai ușor de pierdut.Dacă avem sănătate, putem realiza orice. Tocmai de aceea, acest domeniu vital reprezintă o prioritate pentru mine și echipa P….Astăzi am avut o discuție constructivă cu Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, despre investițiile în sectorul sanitar din Maramureș. Spitalul județean de Urgență Dr. Constantin Opriș din Baia Mare, Spitalul Municipal din Sighetu Marmației și toate spitalele din Maramureș vor beneficia de sprijinul Ministerului pentru investiții și achiziție de aparatură modernă, astfel încât toți maramureșenii să beneficieze de cele mai bune servicii medicale”. Comentează un primar vechi şi bun de Maramureş, tot din acelaşi partid: Sper că nu începi să faci controale pe la ,,urgenţe” ca şi colegul tău!” Uite, râd unii de alţii, ei între ei, întrebarea e de ce se supără când râdem şi noi, ceilalţi, poporanii?

Joc de glezne fine

Alt parlamentar. „Teme esențiale pentru viitorul mass-media din România am abordat azi în discuțiile cu liderii principalelor instituții media din România: Agerpres – Claudia Victoria Nicolae, director general; CNA – Valentin Alexandru Jucan, vicepreședinte; SRTV – Dan Cristian Turturică, director general. Am discutat despre provocările actuale și viitoarele inițiative legislative menite să modernizeze și să eficientizeze aceste instituții-cheie, vectori ai comunicării publice în România. Muzeul Presei Românești – un proiect pentru viitor. Împreună cu directorul general al Agerpres, am analizat posibilitatea înființării unui „Muzeu al Presei”, atât în format fizic, cât și virtual. Proiectul este menit să contribuie la promovarea istoriei jurnalismului românesc, dar poate fi și o sursă de venit pentru agenția națională de presă. Urmează să analizăm modificarea legislației pentru includerea acestei posibilități în obiectul de activitate al Agerpres. Măsuri împotriva fake-news și dezinformării. Cu vicepreședintele CNA am discutat despre necesitatea unui mecanism de protecție împotriva fake-news care să fie inclus în atribuțiile forului. Dezinformarea din social media a devenit o problemă majoră, iar soluțiile trebuie să vină prin reglementări clare, dar și prin educație media. Subiectul îl voi aborda și cu membrii comisiilor juridice din Parlament, care vor fi prezenți săptămâna aceasta la Moisei, în Maramureș. Ce opinii și propuneri aveți pe temele menționate? Vă invit să vă exprimați printr-un comentariu pertinent.” Păi, să bagaţi în seamă şi presa locală, nu?

