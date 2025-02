Cercetătorul ştiinţific maramureşean, Dan C. Vodnar, primit în Academia Română

Adunarea Generală a Academiei Române, întrunită în sesiunea de săptămâna trecută a decis, prin vot secret, alegerea în calitate de membru corespondent al Academiei Române a cercetătorului Dan C. Vodnar, prof. univ. dr., președintele Senatului Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca.

Originar din Borşa, judeţul Maramureş, Dan C. Vodnar este doctor, cercetător și profesor universitar în gastronomie moleculară și biotehnologii alimentare, cu o carieră de 16 ani în cercetare și inovare. Este clasificat printre cei mai citați 2% oameni de știință din lume în domeniul Științei Alimentelor, conform Top World Ranking of Scientists realizat de Universitatea Stanford și se află în top 0,05% cercetători la ni­vel mondial în domeniile Agricultură și Resurse Naturale, realizat de platforma ScholarGPS.