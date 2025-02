Prețurile la apartamente din Baia Mare vor mai crește!

Cu toate că prețurile la apartamentele, casele sau terenurile puse în vânzare în Baia Mare sunt foarte mari și uneori nejustificate, agenții imobiliari spun că ne putem aștepta la noi creșteri ale acestor tarife, odată cu venirea timpului frumos.

”Unii urcă prețurile nejustificat de mult. Cerere este pe piață, nu foarte mare, dar este. Cu cât se apropie timpul frumos însă, cererea este tot mai mare, în fiecare an. Cum apare soarele, cum toată lumea vrea să se mute la casă, unii vor terenuri să-și construiască o casă. Asta foarte mult s-a întâmplat în ultimii ani, mai ales de la pandemie încoace. Am văzut și eu pe piață că unele prețuri sunt de Cluj, ceea ce nu este absolut deloc normal. Orașul nostru este mic, este destul de sărac. Nu știu de ce se cere atât pentru un apartament. Spre exemplu, un apartament studio se închiriază cu 500 euro. Sunt altele pentru care se cere 2.000 euro, chirie pe lună! Este exorbitant! Nu cred că avem noi cerere pentru așa ceva. Eu, cel puțin, nu am avut astfel de clienți. Oricât de mulți bani ar avea clientul, nu dă atâta pe o chirie, la care se adaugă și utilitățile. Cei care au bani își cumpără și nu mai stau în chirie, nu este logic să ceri așa o chirie” – a declarat Zoia Bozău, agent imobiliar.

Pe de altă parte, mai vedem că peste tot se construiesc blocuri. Numeroase spații ”moarte” din oraș sunt acum exploatate și apar ”peste noapte” construcții noi. Și în cazul noilor apartamente, prețurile sunt pe măsură.

”Unora nu le convine că blocul este probabil aproape de casa lor, dar trebuie o expansiune și-n orașul nostru. Nu putem sta și să avantajăm pe unii care au case și să nu mai construim deloc. Ar trebui un pic să departajăm zona de case de cea de blocuri, dar este foarte greu. Atunci, se construiește haotic. Și unde este casă și ar trebui construit case, se ridică un bloc, pe orice suprafață mică de teren. Dar, pe de altă parte, în bloc sunt mai multe unități și atunci satisface nevoile mai multora. Dar orașul este mic, de aceea trebuie construcții cât mai multe, pentru că dacă va fi oferta mai mare, vor mai scădea prețurile. Acesta ar fi un lucru bun” – a mai precizat Zoia Bozău.