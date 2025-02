Adunarea anuală a membrilor CAR în Episcopia Maramureșului și Sătmarului

La Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din municipiul Baia Mare, în Sala „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, s-a desfășurat adunarea anuală a Casei de Ajutor Reciproc (CAR) a Episcopiei Române a Maramureșului și Sătmarului. Întâlnirea a avut loc joi, 18 februarie, sub președinția Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului. A participat și Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu Vicar, alături de conducerea Casei de Ajutor Reciproc (C.A.R.), președinte Pr. Mihai Tira, protoiereii Eparhiei și contabilii de protopopiate.

„Am participat la ședința anuală a Casei de Ajutor Reciproc de pe lângă Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului, care a luat ființă în octombrie 1992, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Justinian, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. A funcționat multă vreme în incinta reședinței eparhiale a Episcopiei și a fost coordonată și condusă mereu pentru a promova ajutorul dintre membrii cotizanți, membri activi ai Casei de Ajutor Reciproc. Este un sprijin pentru familiile preoțești, în special, pentru ostenitorii bisericii, clerici și neclericali, pentru a putea suporta mai ușor greutățile vieții. Este, de fapt, o instituție de solidaritate creștină, umană. Și astăzi, după ce am reușit să amenajăm și alte spații, funcționează într-un loc, nu în interiorul centrului eparhial, ci în alt spațiu oferit de către Episcopie cu contract de comodat, oferit oarecum gratuit cu contract de comodat. Are 710 membri și un sold substanțial pentru a putea oferi ajutoare. Fiecare membru contribuie cu 30 de lei pe lună la susținerea Casei de Ajutor Reciproc. Este condusă de părintele Mihai Tira, un preot serios, responsabil, cu minte și corect, care e ajutat de un secretar. Se oferă, pe lângă ajutoarele de înmormântare, și un ajutor pentru preoți, pentru familiile preoțești care aduc pe lume al doilea și mai ales al treilea copil. Această lucrare este sub egida și sub binecuvântarea Episcopiei și ne bucurăm că există această casă de ajutor reciproc. Ne bucurăm că au venit cu o nouă inițiativă și anume să se facă asigurări de toată viața, prin mijlocirea și prin intermediul Casei de Ajutor Reciproc, ceea ce ar însemna un ajutor substanțial mai mare decât cel pe care îl primesc acum și noi binecuvântăm toate inițiativele care aduc un spor și ajutor preoților noștri și, în special, membrilor Casei de Ajutor Reciproc. De-am slavă Lui Dumnezeu, iată ne-a găzduit Sfânta Catedrală, în sala Sfântului Iosif Mărturisitorul, din nou ședința anuală, unde se prezintă bilanțul, se prezintă bugetul, se fac propuneri pentru păstrarea sau mărirea cotizației și toate se încheie cu mulțumirea adusă lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ei reușesc să realizeze. Au oferit ajutoare pentru cazurile grele social-filantropice de peste 200 de mii de lei, ceea ce nu-i puțin lucru și, în acest fel, de fapt, ei înțeleg și să contribuie, pentru că au primit spațiul în mod gratuit. Înțeleg să contribuie la bunul mers al sectorului social-filantropic eparhial. Și acesta este un lucru de solidaritate fraternă intersectorial, între sectoarele instituțiile eparhiale. Dăm slavă Lui Dumnezeu pentru toate!”

Pr. Mihai Tira, președintele C.A.R.: „După 13 de ani de activitate neîntreruptă, iată-ne din nou la momentul de bilanț pe anul 2024 al Casei de Ajutor Reciproc din cadrul Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, în prezența și cu binecuvântarea ierarhilor noștri, Preasfințitului Părinte Iustin și Preasfințitului Părinte Timotei Sătmăreanul, în ședința anuală de lucru a Adunării Generale în care am prezentat Raportul de Activitate pe anul 2024. S-a analizat bugetul de venituri și cheltuieli și s-au făcut propunerile cuvenite pe anul 2025, cu dorința de a intensifica de la an la an activitatea filantropică și caritabilă. În mod concret, în baza unui fond constituit din cotizațiile lunare ale membrilor Casei de Ajutor Reciproc din cadrul Episcopiei noastre acordăm împrumuturi rambursabile celor 710 membri activi aflați în dificultăți diferite, clerici și mireni, angajați bisericești din subordinea Episcopiei noastre. De asemenea, conform Statutului de Organizare și Funcționare, revizuit de Sfântul Sinod în anul 2011, Casele de Ajutor Reciproc acordă membrilor activi ai CAR-ului ajutoare nerambursabile, ajutoare caritabile, pentru naștere de copii și pentru decese în familie. Anul trecut am acordat un număr de 12 ajutoare pentru naștere de copii, în valoare de 25.000 de lei, iar pentru decese în familie s-au acordat 13.500 lei pentru un număr de 5 familii aflate în această situație. Pe lângă toate acestea, la propunerea și sub îndrumarea Preasfințitului Părinte Iustin CAR-ul nostru a împlinit tot mai mult în ceea ce înseamnă filantropia creștină. În mod concret, CAR-ul nostru a susținut financiar celelalte asociații și centre sociale care desfășoară activități de caritate în Episcopia noastră, sumele alocate în acest scop depășind, la momentul actual, 194.000 de lei. Pentru toate aceste daruri, mulțumim Lui Dumnezeu, mulțumim centrelor protopopești pentru buna colaborare, mulțumim Preasfințitului Părinte Iustin și Preasfințitului Părinte Timotei Sătmăreanul pentru binecuvântarea și susținerea părintească de fiecare zi.”

Lucrările au început cu o rugăciune de binecuvântare. În cadrul ședinței a fost aprobat Raportul de activitate pe anul trecut, precum și proiectul de buget pe anul acesta. Au luat cuvântul Preasfințitul Părinte Episcop Iustin și mai mulți părinți, apreciind ca foarte bună activitatea pe anul care a trecut. Cei trecuți la Domnul în anul precedent au fost comemorați printr-un moment adecvat.

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”